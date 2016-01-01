Настройка SSL-TLS

примечание

Реализация TLS является сложной, и существует множество вариантов, которые необходимо учитывать для обеспечения полностью безопасного и надежного развертывания. Это базовый учебник с примерами базовой конфигурации SSL/TLS. Проконсультируйтесь с вашей командой PKI/безопасности, чтобы сгенерировать правильные сертификаты для вашей организации.

Ознакомьтесь с этим базовым руководством по использованию сертификатов для получения вводного обзора.