Управление и Развертывание
В этом разделе содержатся следующие темы:
|Тема
|Описание
|Развертывание и Масштабирование
|Рабочие примеры развертывания на основе рекомендаций, предоставленных пользователям ClickHouse организацией поддержки и услуг ClickHouse.
|Разделение Хранения и Вычислений
|Руководство, в котором рассматривается, как использовать ClickHouse и S3 для реализации архитектуры с разделенными хранением и вычислениями.
|Рекомендации по Размеру и Аппаратному Обеспечению
|Руководство, обсуждающее общие рекомендации относительно аппаратных средств, вычислений, памяти и конфигураций диска для пользователей с открытым исходным кодом.
|Настройка ClickHouse Keeper
|Информация и примеры о том, как настроить ClickHouse Keeper.
|Сетевые порты
|Список сетевых портов, используемых ClickHouse.
|Перераспределение Шардов
|Рекомендации по перераспределению шардов.
|Поддерживает ли ClickHouse многорегиональную репликацию?
|FAQ по многорегиональной репликации.
|Какую версию ClickHouse использовать в производстве?
|FAQ о версиях ClickHouse для производственного использования.
|Обнаружение Кластера
|Информация и примеры функции обнаружения кластера ClickHouse.
|Мониторинг
|Информация о том, как вы можете отслеживать использование аппаратных ресурсов и серверные метрики ClickHouse.
|Отслеживание ClickHouse с OpenTelemetry
|Информация о использовании OpenTelemetry с ClickHouse.
|Квоты
|Информация и примеры по квотам в ClickHouse.
|Безопасная Связь с Zookeeper
|Руководство по настройке безопасной связи между ClickHouse и Zookeeper.
|Скрипты Запуска
|Пример того, как выполнять скрипты при запуске, полезно для миграций или автоматического создания схемы.
|Внешние Диски для Хранения Данных
|Информация и примеры по настройке внешнего хранения с ClickHouse.
|Профилирование Распределения
|Информация и примеры по выборке и профилированию распределения с jemalloc.
|Резервное Копирование и Восстановление
|Руководство по резервному копированию на локальный диск или внешнее хранилище.
|Кэш
|Объяснение различных типов кэша в ClickHouse.
|Планирование Нагрузки
|Объяснение планирования нагрузки в ClickHouse.
|Самоуправляемое Обновление
|Руководство по проведению самоуправляемого обновления.
|Устранение Неисправностей
|Разнообразные советы по устранению неисправностей.
|Рекомендации по Использованию
|Разнообразные рекомендации по аппаратным и программным средствам ClickHouse.
|Распределенный DDL
|Объяснение клаузулы
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