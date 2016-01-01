Управление и Развертывание

Развертывание и Масштабирование Рабочие примеры развертывания на основе рекомендаций, предоставленных пользователям ClickHouse организацией поддержки и услуг ClickHouse.

Разделение Хранения и Вычислений Руководство, в котором рассматривается, как использовать ClickHouse и S3 для реализации архитектуры с разделенными хранением и вычислениями.

Рекомендации по Размеру и Аппаратному Обеспечению Руководство, обсуждающее общие рекомендации относительно аппаратных средств, вычислений, памяти и конфигураций диска для пользователей с открытым исходным кодом.

Настройка ClickHouse Keeper Информация и примеры о том, как настроить ClickHouse Keeper.

Сетевые порты Список сетевых портов, используемых ClickHouse.

Перераспределение Шардов Рекомендации по перераспределению шардов.

Поддерживает ли ClickHouse многорегиональную репликацию? FAQ по многорегиональной репликации.

Какую версию ClickHouse использовать в производстве? FAQ о версиях ClickHouse для производственного использования.

Обнаружение Кластера Информация и примеры функции обнаружения кластера ClickHouse.

Мониторинг Информация о том, как вы можете отслеживать использование аппаратных ресурсов и серверные метрики ClickHouse.

Отслеживание ClickHouse с OpenTelemetry Информация о использовании OpenTelemetry с ClickHouse.

Квоты Информация и примеры по квотам в ClickHouse.

Безопасная Связь с Zookeeper Руководство по настройке безопасной связи между ClickHouse и Zookeeper.

Скрипты Запуска Пример того, как выполнять скрипты при запуске, полезно для миграций или автоматического создания схемы.

Внешние Диски для Хранения Данных Информация и примеры по настройке внешнего хранения с ClickHouse.

Профилирование Распределения Информация и примеры по выборке и профилированию распределения с jemalloc.

Резервное Копирование и Восстановление Руководство по резервному копированию на локальный диск или внешнее хранилище.

Кэш Объяснение различных типов кэша в ClickHouse.

Планирование Нагрузки Объяснение планирования нагрузки в ClickHouse.

Самоуправляемое Обновление Руководство по проведению самоуправляемого обновления.

Устранение Неисправностей Разнообразные советы по устранению неисправностей.

Рекомендации по Использованию Разнообразные рекомендации по аппаратным и программным средствам ClickHouse.