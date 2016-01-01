Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Управление и Развертывание

В этом разделе содержатся следующие темы:

ТемаОписание
Развертывание и МасштабированиеРабочие примеры развертывания на основе рекомендаций, предоставленных пользователям ClickHouse организацией поддержки и услуг ClickHouse.
Разделение Хранения и ВычисленийРуководство, в котором рассматривается, как использовать ClickHouse и S3 для реализации архитектуры с разделенными хранением и вычислениями.
Рекомендации по Размеру и Аппаратному ОбеспечениюРуководство, обсуждающее общие рекомендации относительно аппаратных средств, вычислений, памяти и конфигураций диска для пользователей с открытым исходным кодом.
Настройка ClickHouse KeeperИнформация и примеры о том, как настроить ClickHouse Keeper.
Сетевые портыСписок сетевых портов, используемых ClickHouse.
Перераспределение ШардовРекомендации по перераспределению шардов.
Поддерживает ли ClickHouse многорегиональную репликацию?FAQ по многорегиональной репликации.
Какую версию ClickHouse использовать в производстве?FAQ о версиях ClickHouse для производственного использования.
Обнаружение КластераИнформация и примеры функции обнаружения кластера ClickHouse.
МониторингИнформация о том, как вы можете отслеживать использование аппаратных ресурсов и серверные метрики ClickHouse.
Отслеживание ClickHouse с OpenTelemetryИнформация о использовании OpenTelemetry с ClickHouse.
КвотыИнформация и примеры по квотам в ClickHouse.
Безопасная Связь с ZookeeperРуководство по настройке безопасной связи между ClickHouse и Zookeeper.
Скрипты ЗапускаПример того, как выполнять скрипты при запуске, полезно для миграций или автоматического создания схемы.
Внешние Диски для Хранения ДанныхИнформация и примеры по настройке внешнего хранения с ClickHouse.
Профилирование РаспределенияИнформация и примеры по выборке и профилированию распределения с jemalloc.
Резервное Копирование и ВосстановлениеРуководство по резервному копированию на локальный диск или внешнее хранилище.
КэшОбъяснение различных типов кэша в ClickHouse.
Планирование НагрузкиОбъяснение планирования нагрузки в ClickHouse.
Самоуправляемое ОбновлениеРуководство по проведению самоуправляемого обновления.
Устранение НеисправностейРазнообразные советы по устранению неисправностей.
Рекомендации по ИспользованиюРазнообразные рекомендации по аппаратным и программным средствам ClickHouse.
Распределенный DDLОбъяснение клаузулы ON CLUSTER.