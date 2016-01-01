Управление данными с помощью TTL (время жизни)

TTL (время жизни) относится к способности перемещать, удалять или агрегировать строки или колонки после определенного интервала времени. Хотя выражение "время жизни" звучит так, будто оно применяется только к удалению старых данных, TTL имеет несколько случаев использования:

Удаление старых данных: нет ничего удивительного, что вы можете удалять строки или колонки после указанного временного интервала

Перемещение данных между дисками: после определенного времени вы можете перемещать данные между хранилищами - полезно для развертывания архитектуры горячего/теплого/холодного хранения

Агрегация данных: агрегируйте ваши старые данные в различные полезные агрегаты и вычисления перед их удалением

примечание TTL может быть применен ко всей таблице или конкретным колонкам.

Клаузула TTL может появляться после определения колонки и/или в конце определения таблицы. Используйте клаузулу INTERVAL , чтобы определить длительность времени (которая должна быть типа данных Date или DateTime ). Например, следующая таблица имеет две колонки с клаузами TTL :

Колонка x имеет время жизни 1 месяц от колонки timestamp

Колонка y имеет время жизни 1 день от колонки timestamp

Когда интервал истекает, колонка теряет силу. ClickHouse заменяет значение колонки на значение по умолчанию для ее типа данных. Если все значения колонки в части данных теряют силу, ClickHouse удаляет эту колонку из части данных в файловой системе.

примечание Правила TTL могут быть изменены или удалены. См. страницу Манипуляции с TTL таблицы для получения дополнительной информации.

Удаление или агрегирование истекших строк не происходит немедленно - оно происходит только во время слияний таблицы. Если у вас есть таблица, которая не активно сливается (по какой-либо причине), существуют два параметра, которые запускают события TTL:

merge_with_ttl_timeout : минимальная задержка в секундах перед повторным слиянием с удалением TTL. Значение по умолчанию - 14400 секунд (4 часа).

: минимальная задержка в секундах перед повторным слиянием с удалением TTL. Значение по умолчанию - 14400 секунд (4 часа). merge_with_recompression_ttl_timeout : минимальная задержка в секундах перед повторным слиянием с рекомпрессией TTL (правила, которые агрегируют данные перед их удалением). Значение по умолчанию: 14400 секунд (4 часа).

Таким образом, по умолчанию ваши правила TTL будут применяться к вашей таблице как минимум раз в 4 часа. Просто измените указанные выше параметры, если вам нужно, чтобы ваши правила TTL применялись чаще.

примечание Это не самое лучшее решение (или то, которое мы рекомендуем использовать часто), но вы также можете принудительно выполнить слияние, используя OPTIMIZE : OPTIMIZE инициирует неплановое слияние частей вашей таблицы, а FINAL принуждает к переоптимизации, если ваша таблица уже состоит из одной части.

Чтобы удалить целые строки из таблицы после определенного времени, определите правило TTL на уровне таблицы:

Кроме того, возможно определить правило TTL на основе значения записи. Это легко реализуется с указанием условия where. Разрешены несколько условий:

Вместо того чтобы удалить всю строку, предположим, вы хотите, чтобы истекли только колонки balance и address. Давайте изменим таблицу customers и добавим TTL для обеих колонок, равный 2 часам:

Предположим, мы хотим удалить строки через определенное время, но сохранить некоторые данные для отчетности. Мы не хотим все детали - только несколько агрегированных результатов исторических данных. Это можно реализовать, добавив клаузулу GROUP BY к вашему выражению TTL , вместе с некоторыми колонками в вашей таблице для хранения агрегированных результатов.

Предположим, в следующей таблице hits мы хотим удалить старые строки, но сохранить сумму и максимум колонок hits перед удалением строк. Нам потребуется поле для хранения этих значений, и нам нужно будет добавить клаузулу GROUP BY к клаузе TTL , которая агрегирует сумму и максимум:

Некоторые замечания о таблице hits :

Колонки GROUP BY в клаузе TTL должны быть префиксом PRIMARY KEY , и мы хотим сгруппировать наши результаты по началу дня. Поэтому к первичному ключу была добавлена toStartOfDay(timestamp)

в клаузе должны быть префиксом , и мы хотим сгруппировать наши результаты по началу дня. Поэтому к первичному ключу была добавлена Мы добавили два поля для хранения агрегированных результатов: max_hits и sum_hits

и Установка значения по умолчанию для max_hits и sum_hits равного hits необходима для того, чтобы наша логика работала, исходя из того, как определена клаузула SET

Not supported in ClickHouse Cloud Not supported in ClickHouse Cloud

примечание Если вы используете ClickHouse Cloud, шаги в уроке не применимы. Вам не нужно беспокоиться о перемещении старых данных в ClickHouse Cloud.

Обычной практикой при работе с большими объемами данных является их перемещение по мере старения. Вот шаги для реализации архитектуры горячего/теплого/холодного хранения в ClickHouse с использованием клаузул TO DISK и TO VOLUME команды TTL . (Для справки, это не обязательно должна быть горячая и холодная структура - вы можете использовать TTL для перемещения данных для любого случая использования.)

Опции TO DISK и TO VOLUME ссылаются на имена дисков или томов, определенных в ваших конфигурационных файлах ClickHouse. Создайте новый файл с именем my_system.xml (или любое имя файла), который определяет ваши диски, затем определите тома, использующие ваши диски. Поместите XML-файл в /etc/clickhouse-server/config.d/ , чтобы применить конфигурацию к вашей системе:

В приведенной выше конфигурации ссылается на три диска, которые указывают на папки, из которых ClickHouse может читать и записывать данные. Том может содержать один или несколько дисков - мы определили том для каждого из трех дисков. Давайте посмотрим на диски:

И… давайте проверим тома:

Теперь мы добавим правило TTL , которое перемещает данные между горячими, теплыми и холодными томами:

Новое правило TTL должно материализоваться, но вы можете принудительно его выполнить, чтобы убедиться:

Проверьте, что ваши данные переместились на ожидаемые диски, используя таблицу system.parts :

Ответ будет выглядеть так: