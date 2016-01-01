Поддержка транзакций (ACID)

Это транзакционно (ACID), если вставляемые строки упакованы и вставляются как единый блок (см. Заметки):

Атомарность: запрос INSERT либо завершается успешно, либо отклоняется полностью: если клиенту отправляется подтверждение, значит, все строки были вставлены; если клиенту отправляется ошибка, значит, ни одна строка не была вставлена.

Согласованность: если не нарушены ограничения таблицы, значит, все строки в запросе INSERT вставлены, и INSERT завершается успешно; если ограничения нарушены, то строки не вставляются.

Изолированность: параллельные клиенты наблюдают согласованный снимок таблицы – состояние таблицы либо до попытки INSERT, либо после успешного INSERT; частичное состояние не наблюдается. Клиенты внутри другой транзакции имеют изолированность по снимку, в то время как клиенты вне транзакции имеют уровень изолированности чтения неподтвержденного.

Долговечность: успешный запрос INSERT записывается в файловую систему перед ответом клиенту, на одной реплике или нескольких репликах (управляется настройкой insert_quorum ), и ClickHouse может запросить у ОС синхронизацию данных файловой системы на носителе (управляется настройкой fsync_after_insert ).

), и ClickHouse может запросить у ОС синхронизацию данных файловой системы на носителе (управляется настройкой ). INSERT в несколько таблиц с одним запросом возможен, если вовлечены материализованные представления (запрос INSERT от клиента относится к таблице, которая имеет ассоциированные материализованные представления).

То же самое, что и в Случае 1 выше, с этим уточнением:

Если таблица имеет много партиций и INSERT охватывает множество партиций, то вставка в каждую партицию транзакционна сама по себе.

То же самое, что и в Случае 1 выше, с этим уточнением:

INSERT в распределенную таблицу не является транзакционным в целом, в то время как вставка в каждый шард транзакционна.

вставка в таблицы Buffer не является ни атомарной, ни изолированной, ни согласованной, ни долговечной.

То же самое, что и в Случае 1 выше, с этим уточнением:

атомарность гарантируется даже если async_insert включен, а wait_for_async_insert установлен в 1 (по умолчанию), но если wait_for_async_insert установлен в 0, то атомарность не гарантируется.

строки, вставляемые от клиента в каком-либо формате данных, упаковываются в единый блок, когда: формат вставки основан на строках (например, CSV, TSV, Values, JSONEachRow и т.д.) и данные содержат менее чем max_insert_block_size строк (~1 000 000 по умолчанию) или менее чем min_chunk_bytes_for_parallel_parsing байт (10 МБ по умолчанию) в случае использования параллельного парсинга (включен по умолчанию) формат вставки основан на колонках (например, Native, Parquet, ORC и т.д.) и данные содержат только один блок данных

размер вставляемого блока может зависеть от множества настроек (например: max_block_size , max_insert_block_size , min_insert_block_size_rows , min_insert_block_size_bytes , preferred_block_size_bytes и т.д.)

, , , , и т.д.) если клиент не получил ответа от сервера, клиент не знает, завершилась ли транзакция успешно, и он может повторить транзакцию, используя свойства вставки точно один раз

ClickHouse использует MVCC с изолированностью по снимку для параллельных транзакций

все свойства ACID действительны даже в случае завершения/сбоя сервера

либо insert_quorum в разные AZ, либо fsync должен быть включен для обеспечения долговечных вставок в типичной конфигурации

"согласованность" в терминах ACID не охватывает семантику распределенных систем, см. https://jepsen.io/consistency, что контролируется различными настройками (select_sequential_consistency)

это объяснение не охватывает новую функцию транзакций, которая позволяет иметь полнофункциональные транзакции над несколькими таблицами, материализованными представлениями, для нескольких SELECT и т.д. (см. следующий раздел о Транзакциях, Подтверждении и Откате)

Experimental feature. Learn more. Experimental feature.

Not supported in ClickHouse Cloud Not supported in ClickHouse Cloud

В дополнение к описанной выше функциональности, ClickHouse имеет экспериментальную поддержку транзакций, подтверждений и функциональности отката.

Разверните ClickHouse Keeper или ZooKeeper для отслеживания транзакций

Только атомарная БД (по умолчанию)

Только движок таблицы Non-Replicated MergeTree

Включите экспериментальную поддержку транзакций, добавив эту настройку в config.d/transactions.xml :

Это экспериментальная функция, и изменения следует ожидать.

Если во время транзакции происходит исключение, вы не можете подтвердить транзакцию. Это касается всех исключений, включая исключения UNKNOWN_FUNCTION , вызванные опечатками.

, вызванные опечатками. Вложенные транзакции не поддерживаются; завершите текущую транзакцию и начните новую.

Эти примеры относятся к серверу ClickHouse с одним узлом с включенным ClickHouse Keeper.

примечание Смотрите документацию по развёртыванию для получения подробностей о развертывании сервера ClickHouse и надлежащем кворуме узлов ClickHouse Keeper. Конфигурация, представленная здесь, предназначена для экспериментальных целей.

Выполните BEGIN TRANSACTION или START TRANSACTION , за которым следует ROLLBACK , чтобы проверить, что экспериментальные транзакции включены, и что ClickHouse Keeper включен, поскольку он используется для отслеживания транзакций.

подсказка Если вы видите следующую ошибку, проверьте ваш файл конфигурации, чтобы убедиться, что allow_experimental_transactions установлен в 1 (или любое значение, отличное от 0 или false ). Вы также можете проверить ClickHouse Keeper, выполнив ClickHouse Keeper должен ответить imok .

подсказка Создание таблиц не является транзакционным. Выполните этот DDL-запрос вне транзакции.

примечание Вы можете запрашивать таблицу из транзакции и увидеть, что строка была вставлена, даже если она еще не была подтверждена.

Убедитесь, что транзакция была отменена:

Вы можете просматривать транзакции, запрашивая таблицу system.transactions , но учтите, что вы не можете запрашивать эту таблицу из сессии, находящейся в транзакции. Откройте вторую сессию clickhouse client , чтобы запросить эту таблицу.

Смотрите эту мета-проблему, чтобы найти более обширные тесты и быть в курсе прогресса.