Заполнение пропусков в данных временных рядов
При работе с данными временных рядов могут возникать пропуски в данных из-за отсутствия данных или бездействия. Обычно мы не хотим, чтобы такие пропуски существовали, когда выполняем запрос к данным. В этом случае клаузула
WITH FILL может оказаться очень полезной. Этот гид обсуждает, как использовать
WITH FILL, чтобы заполнить пропуски в ваших данных временных рядов.
Настройка
Представим, что у нас есть следующая таблица, которая хранит метаданные об изображениях, сгенерированных сервисом изображений GenAI:
Давайте импортируем некоторые записи:
Запрос по интервалу
Мы собираемся исследовать изображения, созданные между
00:24:03 и
00:24:04 24 марта 2023 года, поэтому давайте создадим некоторые параметры для этих точек времени:
Затем мы напишем запрос, который группирует данные в интервалы по 100 мс и возвращает количество изображений, созданных в этом интервале:
Набор результатов включает только те интервалы, в которых было создано изображение, но для анализа временных рядов мы, возможно, захотим вернуть каждый 100 мс интервал, даже если у него нет записей.
WITH FILL
Мы можем использовать клаузулу
WITH FILL, чтобы заполнить эти пробелы. Мы также укажем
STEP, который обозначает размер заполняемых интервалов. По умолчанию это 1 секунда для типов
DateTime, но мы хотим заполнять пробелы длиной 100 мс, поэтому давайте установим интервал в 100 мс в качестве значения шага:
Мы видим, что промежутки были заполнены нулевыми значениями в колонке
count.
WITH FILL...FROM
Тем не менее, по-прежнему существует пропуск в начале временного диапазона, который мы можем исправить, указав
FROM:
Как видно из результатов, теперь все интервалы от
00:24:03.000 до
00:24:03.500 также отображаются.
WITH FILL...TO
Однако мы все еще пропускаем некоторые интервалы в конце временного диапазона, которые мы можем заполнить, указав значение
TO.
TO не включается, поэтому мы добавим небольшое значение к времени окончания, чтобы убедиться, что оно будет включено:
Все пропуски теперь заполнены, и у нас есть записи для каждых 100 мс с
00:24:03.000 до
00:24:05.000.
Кумулятивная статистика
Предположим, теперь мы хотим сохранить кумулятивное количество созданных изображений по интервалам. Мы можем сделать это, добавив колонку
cumulative, как показано ниже:
Значения в кумулятивной колонке не работают так, как нам хотелось бы.
WITH FILL...INTERPOLATE
Любые строки, у которых в колонке
count стояло значение
0, также имеют
0 в колонке кумулятивной статистики, в то время как мы бы предпочли использовать предыдущее значение в колонке кумулятивной статистики. Мы можем сделать это, используя клаузулу
INTERPOLATE, как показано ниже:
Теперь это выглядит гораздо лучше. И чтобы завершить, давайте добавим гистограмму, используя функцию
bar, не забывая добавить нашу новую колонку в клаузулу
INTERPOLATE.