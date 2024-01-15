# Пример на Python с использованием clickhouse-connect import clickhouse_connect from datetime import datetime from decimal import Decimal client = clickhouse_connect.get_client(host='localhost') def process_order(order_id: int, customer_id: int, order_total: Decimal) -> tuple[str, int]: """ Обрабатывает заказ с бизнес-логикой, которая обычно реализуется в хранимой процедуре. Возвращает: (status_message, loyalty_points) Примечание: ClickHouse оптимизирован для аналитики, а не для OLTP-транзакций. Для транзакционных нагрузок используйте OLTP-базу данных (PostgreSQL, MySQL) и синхронизируйте аналитические данные с ClickHouse для формирования отчётов. """ # Шаг 1: Получение информации о клиенте result = client.query( """ SELECT tier, total_orders FROM customers WHERE customer_id = {cid: UInt32} """, parameters={'cid': customer_id} ) if not result.result_rows: raise ValueError(f"Клиент {customer_id} не найден") customer_tier, previous_orders = result.result_rows[0] # Шаг 2: Расчёт скидки на основе уровня (бизнес-логика в Python) discount_rates = {'gold': 0.15, 'silver': 0.10, 'bronze': 0.0} discount = order_total * Decimal(str(discount_rates.get(customer_tier, 0.0))) final_amount = order_total - discount # Шаг 3: Вставка записи заказа client.command( """ INSERT INTO orders (order_id, customer_id, order_total, discount, final_amount, order_date) VALUES ({oid: UInt32}, {cid: UInt32}, {total: Decimal64(2)}, {disc: Decimal64(2)}, {final: Decimal64(2)}, now()) """, parameters={ 'oid': order_id, 'cid': customer_id, 'total': float(order_total), 'disc': float(discount), 'final': float(final_amount) } ) # Шаг 4: Расчёт новой статистики клиента new_order_count = previous_orders + 1 # Для аналитических баз данных предпочтительнее использовать INSERT вместо UPDATE # Здесь используется паттерн ReplacingMergeTree client.command( """ INSERT INTO customers (customer_id, tier, total_orders, last_order_date, update_time) SELECT customer_id, tier, {new_count: UInt32} AS total_orders, now() AS last_order_date, now() AS update_time FROM customers WHERE customer_id = {cid: UInt32} """, parameters={'cid': customer_id, 'new_count': new_order_count} ) # Шаг 5: Расчёт и запись баллов лояльности loyalty_points = int(final_amount) client.command( """ INSERT INTO loyalty_points (customer_id, points, transaction_date, description) VALUES ({cid: UInt32}, {pts: Int32}, now(), {desc: String}) """, parameters={ 'cid': customer_id, 'pts': loyalty_points, 'desc': f'Order #{order_id}' } ) # Шаг 6: Проверка повышения уровня (бизнес-логика в Python) status = 'ORDER_COMPLETE' if new_order_count >= 10 and customer_tier == 'bronze': # Повышение до уровня silver client.command( """ INSERT INTO customers (customer_id, tier, total_orders, last_order_date, update_time) SELECT customer_id, 'silver' AS tier, total_orders, last_order_date, now() AS update_time FROM customers WHERE customer_id = {cid: UInt32} """, parameters={'cid': customer_id} ) status = 'ORDER_COMPLETE_TIER_UPGRADED_SILVER' elif new_order_count >= 50 and customer_tier == 'silver': # Повышение до уровня gold client.command( """ INSERT INTO customers (customer_id, tier, total_orders, last_order_date, update_time) SELECT customer_id, 'gold' AS tier, total_orders, last_order_date, now() AS update_time FROM customers WHERE customer_id = {cid: UInt32} """, parameters={'cid': customer_id} ) status = 'ORDER_COMPLETE_TIER_UPGRADED_GOLD' return status, loyalty_points # Использование функции status, points = process_order( order_id=12345, customer_id=5678, order_total=Decimal('250.00') ) print(f"Статус: {status}, Баллы лояльности: {points}")