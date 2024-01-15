Хранимые процедуры и параметры запросов в ClickHouse
Если вы привыкли к традиционной реляционной базе данных, вы можете ожидать наличия в ClickHouse хранимых процедур и подготовленных запросов.
В этом руководстве объясняется подход ClickHouse к этим концепциям и предлагаются рекомендуемые альтернативы.
Альтернативы хранимым процедурам в ClickHouse
ClickHouse не поддерживает традиционные хранимые процедуры с логикой управления потоком выполнения (
IF/
ELSE, циклы и т. д.).
Это осознанное архитектурное решение, поскольку ClickHouse является аналитической базой данных.
Циклы нежелательны в аналитических базах данных, потому что выполнение O(n) простых запросов обычно медленнее, чем выполнение меньшего числа более сложных запросов.
ClickHouse оптимизирован для:
- Аналитических нагрузок — сложных агрегаций по большим наборам данных
- Пакетной обработки — эффективной обработки больших объёмов данных
- Декларативных запросов — SQL-запросов, которые описывают, какие данные нужно получить, а не то, как их обрабатывать
Хранимые процедуры с процедурной логикой противоречат этим принципам оптимизации. Вместо них ClickHouse предоставляет альтернативы, соответствующие его сильным сторонам.
Пользовательские функции (UDF)
Пользовательские функции позволяют инкапсулировать повторно используемую логику без управляющих конструкций. ClickHouse поддерживает два типа:
UDF на основе лямбда-выражений
Создавайте функции с использованием SQL-выражений и лямбда-синтаксиса:
Пример данных для следующих примеров
-- Создаём таблицу products
CREATE TABLE products (
product_id UInt32,
product_name String,
price Decimal(10, 2)
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY product_id;
-- Вставляем пример данных
INSERT INTO products (product_id, product_name, price) VALUES
(1, 'Laptop', 899.99),
(2, 'Wireless Mouse', 24.99),
(3, 'USB-C Cable', 12.50),
(4, 'Monitor', 299.00),
(5, 'Keyboard', 79.99),
(6, 'Webcam', 54.95),
(7, 'Desk Lamp', 34.99),
(8, 'External Hard Drive', 119.99),
(9, 'Headphones', 149.00),
(10, 'Phone Stand', 15.99);
-- Простая функция вычисления
CREATE FUNCTION calculate_tax AS (price, rate) -> price * rate;
SELECT
product_name,
price,
calculate_tax(price, 0.08) AS tax
FROM products;
-- Условная логика с использованием if()
CREATE FUNCTION price_tier AS (price) ->
if(price < 100, 'Эконом',
if(price < 500, 'Средний', 'Премиум'));
SELECT
product_name,
price,
price_tier(price) AS tier
FROM products;
-- Работа со строками
CREATE FUNCTION format_phone AS (phone) ->
concat('(', substring(phone, 1, 3), ') ',
substring(phone, 4, 3), '-',
substring(phone, 7, 4));
SELECT format_phone('5551234567');
-- Результат: (555) 123-4567
Ограничения:
- Нет циклов и сложных конструкций управления потоком выполнения
- Нельзя изменять данные (
INSERT/
UPDATE/
DELETE)
- Рекурсивные функции не допускаются
Полный синтаксис см. в
CREATE FUNCTION.
Исполняемые UDF-функции
Для более сложной логики используйте исполняемые UDF-функции, которые вызывают внешние программы:
<!-- /etc/clickhouse-server/sentiment_analysis_function.xml -->
<functions>
<function>
<type>executable</type>
<name>sentiment_score</name>
<return_type>Float32</return_type>
<argument>
<type>String</type>
</argument>
<format>TabSeparated</format>
<command>python3 /opt/scripts/sentiment.py</command>
</function>
</functions>
-- Использование исполняемой UDF
SELECT
review_text,
sentiment_score(review_text) AS score
FROM customer_reviews;
Исполняемые UDF-функции могут реализовывать произвольную логику на любом языке (Python, Node.js, Go и т. д.).
Подробности см. в разделе Исполняемые UDF.
Параметризованные представления
Параметризованные представления ведут себя как функции, возвращающие наборы данных.
Они идеально подходят для повторного использования запросов с динамической фильтрацией:
Пример данных для демонстрации
-- Создание таблицы sales
CREATE TABLE sales (
date Date,
product_id UInt32,
product_name String,
category String,
quantity UInt32,
revenue Decimal(10, 2),
sales_amount Decimal(10, 2)
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (date, product_id);
-- Вставка примеров данных
INSERT INTO sales VALUES
('2024-01-05', 12345, 'Laptop Pro', 'Electronics', 2, 1799.98, 1799.98),
('2024-01-06', 12345, 'Laptop Pro', 'Electronics', 1, 899.99, 899.99),
('2024-01-10', 12346, 'Wireless Mouse', 'Electronics', 5, 124.95, 124.95),
('2024-01-15', 12347, 'USB-C Cable', 'Accessories', 10, 125.00, 125.00),
('2024-01-20', 12345, 'Laptop Pro', 'Electronics', 3, 2699.97, 2699.97),
('2024-01-25', 12348, 'Monitor 4K', 'Electronics', 2, 598.00, 598.00),
('2024-02-01', 12345, 'Laptop Pro', 'Electronics', 1, 899.99, 899.99),
('2024-02-05', 12349, 'Keyboard Mechanical', 'Accessories', 4, 319.96, 319.96),
('2024-02-10', 12346, 'Wireless Mouse', 'Electronics', 8, 199.92, 199.92),
('2024-02-15', 12350, 'Webcam HD', 'Electronics', 3, 164.85, 164.85);
-- Создать параметризованное представление
CREATE VIEW sales_by_date AS
SELECT
date,
product_id,
sum(quantity) AS total_quantity, -- общее количество
sum(revenue) AS total_revenue -- общая выручка
FROM sales
WHERE date BETWEEN {start_date:Date} AND {end_date:Date}
GROUP BY date, product_id;
-- Запрос представления с параметрами
SELECT *
FROM sales_by_date(start_date='2024-01-01', end_date='2024-01-31')
WHERE product_id = 12345;
Типовые сценарии использования
-- Более сложное параметризованное представление
CREATE VIEW top_products_by_category AS
SELECT
category,
product_name,
revenue,
rank
FROM (
SELECT
category,
product_name,
revenue,
rank() OVER (PARTITION BY category ORDER BY revenue DESC) AS rank
FROM (
SELECT
category,
product_name,
sum(sales_amount) AS revenue
FROM sales
WHERE category = {category:String}
AND date >= {min_date:Date}
GROUP BY category, product_name
)
)
WHERE rank <= {top_n:UInt32};
-- Использование представления
SELECT * FROM top_products_by_category(
category='Electronics',
min_date='2024-01-01',
top_n=10
);
См. раздел Параметризованные представления для получения дополнительной информации.
Материализованные представления
Материализованные представления идеально подходят для предварительного вычисления дорогостоящих операций агрегации, которые традиционно выполнялись бы в хранимых процедурах. Если вы привыкли к традиционным СУБД, представляйте материализованное представление как триггер INSERT, который автоматически преобразует и агрегирует данные при их вставке в исходную таблицу:
-- Исходная таблица
CREATE TABLE page_views (
user_id UInt64,
page String,
timestamp DateTime,
session_id String
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (user_id, timestamp);
-- Материализованное представление, которое хранит агрегированную статистику
CREATE MATERIALIZED VIEW daily_user_stats
ENGINE = SummingMergeTree()
ORDER BY (date, user_id)
AS SELECT
toDate(timestamp) AS date,
user_id,
count() AS page_views,
uniq(session_id) AS sessions,
uniq(page) AS unique_pages
FROM page_views
GROUP BY date, user_id;
-- Вставка примеров данных в исходную таблицу
INSERT INTO page_views VALUES
(101, '/home', '2024-01-15 10:00:00', 'session_a1'),
(101, '/products', '2024-01-15 10:05:00', 'session_a1'),
(101, '/checkout', '2024-01-15 10:10:00', 'session_a1'),
(102, '/home', '2024-01-15 11:00:00', 'session_b1'),
(102, '/about', '2024-01-15 11:05:00', 'session_b1'),
(101, '/home', '2024-01-16 09:00:00', 'session_a2'),
(101, '/products', '2024-01-16 09:15:00', 'session_a2'),
(103, '/home', '2024-01-16 14:00:00', 'session_c1'),
(103, '/products', '2024-01-16 14:05:00', 'session_c1'),
(103, '/products', '2024-01-16 14:10:00', 'session_c1'),
(102, '/home', '2024-01-17 10:30:00', 'session_b2'),
(102, '/contact', '2024-01-17 10:35:00', 'session_b2');
-- Запрос предагрегированных данных
SELECT
user_id,
sum(page_views) AS total_views,
sum(sessions) AS total_sessions
FROM daily_user_stats
WHERE date BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-01-31'
GROUP BY user_id;
Обновляемые материализованные представления
Для пакетной обработки по расписанию (например, для ночного запуска хранимых процедур):
-- Автоматическое обновление каждый день в 2:00
CREATE MATERIALIZED VIEW monthly_sales_report
REFRESH EVERY 1 DAY OFFSET 2 HOUR
AS SELECT
toStartOfMonth(order_date) AS month,
region,
product_category,
count() AS order_count,
sum(amount) AS total_revenue,
avg(amount) AS avg_order_value
FROM orders
WHERE order_date >= today() - INTERVAL 13 MONTH
GROUP BY month, region, product_category;
-- Запрос всегда содержит актуальные данные
SELECT * FROM monthly_sales_report
WHERE month = toStartOfMonth(today());
См. раздел Cascading Materialized Views для более продвинутых паттернов.
Внешняя оркестрация
Для сложной бизнес-логики, ETL-пайплайнов или многошаговых процессов всегда можно реализовать логику вне ClickHouse,
используя клиенты для соответствующих языков программирования.
Использование кода приложения
Ниже приведено покадровое сравнение, демонстрирующее, как хранимая процедура MySQL преобразуется в код приложения для ClickHouse:
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE process_order(
IN p_order_id INT,
IN p_customer_id INT,
IN p_order_total DECIMAL(10,2),
OUT p_status VARCHAR(50),
OUT p_loyalty_points INT
)
BEGIN
DECLARE v_customer_tier VARCHAR(20);
DECLARE v_previous_orders INT;
DECLARE v_discount DECIMAL(10,2);
-- Начало транзакции
START TRANSACTION;
-- Получение информации о клиенте
SELECT tier, total_orders
INTO v_customer_tier, v_previous_orders
FROM customers
WHERE customer_id = p_customer_id;
-- Расчет скидки на основе уровня
IF v_customer_tier = 'gold' THEN
SET v_discount = p_order_total * 0.15;
ELSEIF v_customer_tier = 'silver' THEN
SET v_discount = p_order_total * 0.10;
ELSE
SET v_discount = 0;
END IF;
-- Вставка записи заказа
INSERT INTO orders (order_id, customer_id, order_total, discount, final_amount)
VALUES (p_order_id, p_customer_id, p_order_total, v_discount,
p_order_total - v_discount);
-- Обновление статистики клиента
UPDATE customers
SET total_orders = total_orders + 1,
lifetime_value = lifetime_value + (p_order_total - v_discount),
last_order_date = NOW()
WHERE customer_id = p_customer_id;
-- Расчет баллов лояльности (1 балл за доллар)
SET p_loyalty_points = FLOOR(p_order_total - v_discount);
-- Вставка транзакции баллов лояльности
INSERT INTO loyalty_points (customer_id, points, transaction_date, description)
VALUES (p_customer_id, p_loyalty_points, NOW(),
CONCAT('Order #', p_order_id));
-- Проверка необходимости повышения уровня клиента
IF v_previous_orders + 1 >= 10 AND v_customer_tier = 'bronze' THEN
UPDATE customers SET tier = 'silver' WHERE customer_id = p_customer_id;
SET p_status = 'ORDER_COMPLETE_TIER_UPGRADED_SILVER';
ELSEIF v_previous_orders + 1 >= 50 AND v_customer_tier = 'silver' THEN
UPDATE customers SET tier = 'gold' WHERE customer_id = p_customer_id;
SET p_status = 'ORDER_COMPLETE_TIER_UPGRADED_GOLD';
ELSE
SET p_status = 'ORDER_COMPLETE';
END IF;
COMMIT;
END$$
DELIMITER ;
-- Вызов хранимой процедуры
CALL process_order(12345, 5678, 250.00, @status, @points);
SELECT @status, @points;
# Пример на Python с использованием clickhouse-connect
import clickhouse_connect
from datetime import datetime
from decimal import Decimal
client = clickhouse_connect.get_client(host='localhost')
def process_order(order_id: int, customer_id: int, order_total: Decimal) -> tuple[str, int]:
"""
Обрабатывает заказ с бизнес-логикой, которая обычно реализуется в хранимой процедуре.
Возвращает: (status_message, loyalty_points)
Примечание: ClickHouse оптимизирован для аналитики, а не для OLTP-транзакций.
Для транзакционных нагрузок используйте OLTP-базу данных (PostgreSQL, MySQL)
и синхронизируйте аналитические данные с ClickHouse для формирования отчётов.
"""
# Шаг 1: Получение информации о клиенте
result = client.query(
"""
SELECT tier, total_orders
FROM customers
WHERE customer_id = {cid: UInt32}
""",
parameters={'cid': customer_id}
)
if not result.result_rows:
raise ValueError(f"Клиент {customer_id} не найден")
customer_tier, previous_orders = result.result_rows[0]
# Шаг 2: Расчёт скидки на основе уровня (бизнес-логика в Python)
discount_rates = {'gold': 0.15, 'silver': 0.10, 'bronze': 0.0}
discount = order_total * Decimal(str(discount_rates.get(customer_tier, 0.0)))
final_amount = order_total - discount
# Шаг 3: Вставка записи заказа
client.command(
"""
INSERT INTO orders (order_id, customer_id, order_total, discount,
final_amount, order_date)
VALUES ({oid: UInt32}, {cid: UInt32}, {total: Decimal64(2)},
{disc: Decimal64(2)}, {final: Decimal64(2)}, now())
""",
parameters={
'oid': order_id,
'cid': customer_id,
'total': float(order_total),
'disc': float(discount),
'final': float(final_amount)
}
)
# Шаг 4: Расчёт новой статистики клиента
new_order_count = previous_orders + 1
# Для аналитических баз данных предпочтительнее использовать INSERT вместо UPDATE
# Здесь используется паттерн ReplacingMergeTree
client.command(
"""
INSERT INTO customers (customer_id, tier, total_orders, last_order_date,
update_time)
SELECT
customer_id,
tier,
{new_count: UInt32} AS total_orders,
now() AS last_order_date,
now() AS update_time
FROM customers
WHERE customer_id = {cid: UInt32}
""",
parameters={'cid': customer_id, 'new_count': new_order_count}
)
# Шаг 5: Расчёт и запись баллов лояльности
loyalty_points = int(final_amount)
client.command(
"""
INSERT INTO loyalty_points (customer_id, points, transaction_date, description)
VALUES ({cid: UInt32}, {pts: Int32}, now(),
{desc: String})
""",
parameters={
'cid': customer_id,
'pts': loyalty_points,
'desc': f'Order #{order_id}'
}
)
# Шаг 6: Проверка повышения уровня (бизнес-логика в Python)
status = 'ORDER_COMPLETE'
if new_order_count >= 10 and customer_tier == 'bronze':
# Повышение до уровня silver
client.command(
"""
INSERT INTO customers (customer_id, tier, total_orders, last_order_date,
update_time)
SELECT
customer_id, 'silver' AS tier, total_orders, last_order_date,
now() AS update_time
FROM customers
WHERE customer_id = {cid: UInt32}
""",
parameters={'cid': customer_id}
)
status = 'ORDER_COMPLETE_TIER_UPGRADED_SILVER'
elif new_order_count >= 50 and customer_tier == 'silver':
# Повышение до уровня gold
client.command(
"""
INSERT INTO customers (customer_id, tier, total_orders, last_order_date,
update_time)
SELECT
customer_id, 'gold' AS tier, total_orders, last_order_date,
now() AS update_time
FROM customers
WHERE customer_id = {cid: UInt32}
""",
parameters={'cid': customer_id}
)
status = 'ORDER_COMPLETE_TIER_UPGRADED_GOLD'
return status, loyalty_points
# Использование функции
status, points = process_order(
order_id=12345,
customer_id=5678,
order_total=Decimal('250.00')
)
print(f"Статус: {status}, Баллы лояльности: {points}")
Ключевые отличия
- Управление потоком выполнения – в хранимых процедурах MySQL используются конструкции
IF/ELSE, циклы
WHILE. В ClickHouse эту логику следует реализовывать в коде приложения (Python, Java и т. д.)
- Транзакции – MySQL поддерживает
BEGIN/COMMIT/ROLLBACK для ACID‑транзакций. ClickHouse — аналитическая база данных, оптимизированная для сценариев с только добавлением данных (append-only), а не для транзакционных обновлений
- Обновления – в MySQL используются операторы
UPDATE. В ClickHouse предпочтительнее использовать
INSERT совместно с ReplacingMergeTree или CollapsingMergeTree для изменяемых данных
- Переменные и состояние – хранимые процедуры MySQL могут объявлять переменные (
DECLARE v_discount). В ClickHouse состоянием следует управлять в коде приложения
- Обработка ошибок – MySQL поддерживает
SIGNAL и обработчики исключений. В коде приложения используйте нативные механизмы обработки ошибок выбранного языка (try/catch)
Совет
Когда использовать каждый подход:
- OLTP-нагрузки (заказы, платежи, учетные записи пользователей) → используйте MySQL/PostgreSQL с хранимыми процедурами
- Аналитические нагрузки (отчеты, агрегации, временные ряды) → используйте ClickHouse с оркестрацией на уровне приложения
- Гибридная архитектура → используйте оба подхода: передавайте транзакционные данные из OLTP в ClickHouse в потоковом режиме для аналитики
- Apache Airflow - Планирование и мониторинг сложных DAG'ов с запросами к ClickHouse
- dbt - Преобразование данных с использованием SQL-ориентированных рабочих процессов
- Prefect/Dagster - Современные системы оркестрации на базе Python
- Пользовательские планировщики - Cron-задания, Kubernetes CronJobs и т.д.
Преимущества внешней оркестрации:
- Полноценные возможности языков программирования
- Улучшенная обработка ошибок и логика повторных попыток
- Интеграция с внешними системами (API, другие базы данных)
- Контроль версий и тестирование
- Мониторинг и оповещения
- Более гибкое планирование
Альтернативы подготовленным выражениям в ClickHouse
Хотя в ClickHouse нет традиционных «подготовленных выражений» в смысле классических реляционных СУБД, он предоставляет параметры запросов, которые выполняют ту же функцию: обеспечивают безопасные параметризованные запросы, предотвращающие SQL-инъекции.
Синтаксис
Есть два способа задавать параметры запроса:
Метод 1: с использованием
SET
Пример таблицы и данных
-- Создайте таблицу user_events (синтаксис ClickHouse)
CREATE TABLE user_events (
event_id UInt32,
user_id UInt64,
event_name String,
event_date Date,
event_timestamp DateTime
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (user_id, event_date);
-- Вставьте пример данных для нескольких пользователей и событий
INSERT INTO user_events (event_id, user_id, event_name, event_date, event_timestamp) VALUES
(1, 12345, 'page_view', '2024-01-05', '2024-01-05 10:30:00'),
(2, 12345, 'page_view', '2024-01-05', '2024-01-05 10:35:00'),
(3, 12345, 'add_to_cart', '2024-01-05', '2024-01-05 10:40:00'),
(4, 12345, 'page_view', '2024-01-10', '2024-01-10 14:20:00'),
(5, 12345, 'add_to_cart', '2024-01-10', '2024-01-10 14:25:00'),
(6, 12345, 'purchase', '2024-01-10', '2024-01-10 14:30:00'),
(7, 12345, 'page_view', '2024-01-15', '2024-01-15 09:15:00'),
(8, 12345, 'page_view', '2024-01-15', '2024-01-15 09:20:00'),
(9, 12345, 'page_view', '2024-01-20', '2024-01-20 16:45:00'),
(10, 12345, 'add_to_cart', '2024-01-20', '2024-01-20 16:50:00'),
(11, 12345, 'purchase', '2024-01-25', '2024-01-25 11:10:00'),
(12, 12345, 'page_view', '2024-01-28', '2024-01-28 13:30:00'),
(13, 67890, 'page_view', '2024-01-05', '2024-01-05 11:00:00'),
(14, 67890, 'add_to_cart', '2024-01-05', '2024-01-05 11:05:00'),
(15, 67890, 'purchase', '2024-01-05', '2024-01-05 11:10:00'),
(16, 12345, 'page_view', '2024-02-01', '2024-02-01 10:00:00'),
(17, 12345, 'add_to_cart', '2024-02-01', '2024-02-01 10:05:00');
SET param_user_id = 12345;
SET param_start_date = '2024-01-01';
SET param_end_date = '2024-01-31';
SELECT
event_name,
count() AS event_count
FROM user_events
WHERE user_id = {user_id: UInt64}
AND event_date BETWEEN {start_date: Date} AND {end_date: Date}
GROUP BY event_name;
Метод 2: с использованием параметров CLI
clickhouse-client \
--param_user_id=12345 \
--param_start_date='2024-01-01' \
--param_end_date='2024-01-31' \
--query="SELECT count() FROM user_events
WHERE user_id = {user_id: UInt64}
AND event_date BETWEEN {start_date: Date} AND {end_date: Date}"
Синтаксис параметров
Параметры задаются в виде:
{parameter_name: DataType}
-
parameter_name — имя параметра (без префикса
param_)
-
DataType — тип данных ClickHouse, к которому приводится параметр
Примеры типов данных
Таблицы и пример данных
-- 1. Создайте таблицу для тестирования строк и чисел
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
name String,
age UInt8,
salary Float64
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO users VALUES
('John Doe', 25, 75000.50),
('Jane Smith', 30, 85000.75),
('Peter Jones', 20, 50000.00);
-- 2. Создайте таблицу для тестирования дат и временных меток
CREATE TABLE IF NOT EXISTS events (
event_date Date,
event_timestamp DateTime
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO events VALUES
('2024-01-15', '2024-01-15 14:30:00'),
('2024-01-15', '2024-01-15 15:00:00'),
('2024-01-16', '2024-01-16 10:00:00');
-- 3. Создайте таблицу для тестирования массивов
CREATE TABLE IF NOT EXISTS products (
id UInt32,
name String
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO products VALUES (1, 'Laptop'), (2, 'Monitor'), (3, 'Mouse'), (4, 'Keyboard');
-- 4. Создайте таблицу для тестирования Map (аналог структур)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS accounts (
user_id UInt32,
status String,
type String
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO accounts VALUES
(101, 'active', 'premium'),
(102, 'inactive', 'basic'),
(103, 'active', 'basic');
-- 5. Создайте таблицу для тестирования Identifier
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sales_2024 (
value UInt32
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO sales_2024 VALUES (100), (200), (300);
SET param_name = 'John Doe';
SET param_age = 25;
SET param_salary = 75000.50;
SELECT name, age, salary FROM users
WHERE name = {name: String}
AND age >= {age: UInt8}
AND salary <= {salary: Float64};
SET param_date = '2024-01-15';
SET param_timestamp = '2024-01-15 14:30:00';
SELECT * FROM events
WHERE event_date = {date: Date}
OR event_timestamp > {timestamp: DateTime};
SET param_ids = [1, 2, 3, 4, 5];
SELECT * FROM products WHERE id IN {ids: Array(UInt32)};
SET param_filters = {'target_status': 'active'};
SELECT user_id, status, type FROM accounts
WHERE status = arrayElement(
mapValues({filters: Map(String, String)}),
indexOf(mapKeys({filters: Map(String, String)}), 'target_status')
);
SET param_table = 'sales_2024';
SELECT count() FROM {table: Identifier};
Для использования параметров запроса в клиентах для языков программирования обратитесь к документации по языковому клиенту, который вы используете.
Ограничения параметров запроса
Параметры запроса не являются универсальным механизмом текстовой подстановки. У них есть определённые ограничения:
- Они в первую очередь предназначены для операторов SELECT — наилучшая поддержка реализована в запросах SELECT
- Они работают как идентификаторы или литералы — ими нельзя заменять произвольные фрагменты SQL-кода
- У них ограниченная поддержка в DDL — они поддерживаются в
CREATE TABLE, но не в
ALTER TABLE
Что РАБОТАЕТ:
-- ✓ Значения в предложении WHERE
SELECT * FROM users WHERE id = {user_id: UInt64};
-- ✓ Имена таблиц и баз данных
SELECT * FROM {db: Identifier}.{table: Identifier};
-- ✓ Значения в предложении IN
SELECT * FROM products WHERE id IN {ids: Array(UInt32)};
-- ✓ CREATE TABLE
CREATE TABLE {table_name: Identifier} (id UInt64, name String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
Что НЕ работает:
-- ✗ Имена столбцов в SELECT (используйте Identifier с осторожностью)
SELECT {column: Identifier} FROM users; -- Ограниченная поддержка
-- ✗ Произвольные фрагменты SQL
SELECT * FROM users {where_clause: String}; -- НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
-- ✗ Инструкции ALTER TABLE
ALTER TABLE {table: Identifier} ADD COLUMN new_col String; -- НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
-- ✗ Множественные инструкции
{statements: String}; -- НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
Рекомендации по безопасности
Всегда используйте параметры запроса для пользовательского ввода:
# ✓ SAFE - Uses parameters
user_input = request.get('user_id')
result = client.query(
"SELECT * FROM orders WHERE user_id = {uid: UInt64}",
parameters={'uid': user_input}
)
# ✗ ОПАСНО — риск SQL-инъекции!
user_input = request.get('user_id')
result = client.query(f"SELECT * FROM orders WHERE user_id = {user_input}")
Проверьте типы входных данных:
def get_user_orders(user_id: int, start_date: str):
# Проверка типов перед выполнением запроса
if not isinstance(user_id, int) or user_id <= 0:
raise ValueError("Некорректный user_id")
# Параметры обеспечивают безопасность типов
return client.query(
"""
SELECT * FROM orders
WHERE user_id = {uid: UInt64}
AND order_date >= {start: Date}
""",
parameters={'uid': user_id, 'start': start_date}
)
Подготовленные выражения в протоколе MySQL
Интерфейс MySQL в ClickHouse включает минимальную поддержку подготовленных выражений (
COM_STMT_PREPARE,
COM_STMT_EXECUTE,
COM_STMT_CLOSE), в основном для обеспечения совместимости с инструментами вроде Tableau Online, которые оборачивают запросы в подготовленные выражения.
Ключевые ограничения:
- Привязка параметров не поддерживается — нельзя использовать плейсхолдеры
? с привязанными параметрами
- Запросы сохраняются, но не парсятся на этапе
PREPARE
- Реализация минимальна и рассчитана на совместимость с конкретными BI-инструментами
Пример того, что НЕ работает:
-- Этот подготовленный оператор в стиле MySQL с параметрами НЕ работает в ClickHouse
PREPARE stmt FROM 'SELECT * FROM users WHERE id = ?';
EXECUTE stmt USING @user_id; -- Привязка параметров не поддерживается
Совет
Вместо этого используйте родные параметры запросов ClickHouse. Они обеспечивают полную поддержку привязки параметров, типобезопасность и защиту от SQL-инъекций во всех интерфейсах ClickHouse:
-- Нативные параметры запросов ClickHouse (рекомендуется)
SET param_user_id = 12345;
SELECT * FROM users WHERE id = {user_id: UInt64};
Подробнее см. документацию по интерфейсу MySQL и запись в блоге о поддержке MySQL.
Резюме
Альтернативы хранимым процедурам в ClickHouse
|Типовой шаблон использования хранимой процедуры
|Альтернатива в ClickHouse
|Простые вычисления и преобразования
|Пользовательские функции (UDF)
|Повторно используемые параметризованные запросы
|Параметризованные представления
|Предварительно вычисленные агрегации
|Материализованные представления
|Регулярная пакетная обработка
|Обновляемые материализованные представления
|Сложные многошаговые ETL-процессы
|Цепочки материализованных представлений или внешняя оркестрация (Python, Airflow, dbt)
|Бизнес-логика с управляющими конструкциями
|Код приложения
Использование параметров запроса
Параметры запроса могут использоваться для:
- предотвращения SQL-инъекций
- выполнения параметризованных запросов с контролем типов
- динамической фильтрации в приложениях
- создания многократно используемых шаблонов запросов