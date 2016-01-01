Продвинутые руководства

Альтернативные языки запросов Руководство по альтернативным поддерживаемым диалектам и тому, как их использовать. Приводит примеры запросов для каждого диалекта.

Каскадные материализованные представления Руководство о том, как создавать материализованные представления и каскадировать их, объединяя несколько исходных таблиц в одну целевую таблицу. Содержит пример использования каскадных материализованных представлений для агрегации данных по месяцам и годам для группы доменных имен.

Отладка проблем с памятью Руководство о том, как отлаживать проблемы с памятью в ClickHouse.

Устранение дубликатов при повторных попытках вставки Руководство о том, как справиться с ситуациями, когда вы можете повторить неудавшиеся вставки.

Стратегии дедупликации Руководство, которое углубляется в дедупликацию данных, технику удаления дублирующихся строк из базы данных. Объясняет отличия от дедупликации на основе первичного ключа в OLTP системах, подход ClickHouse к дедупликации и то, как справляться со сценариями дублированных данных в ваших запросах ClickHouse.

Заполнение пробелов в данных временных рядов Руководство, которое предоставляет информацию о возможностях ClickHouse по работе с временными рядами, включая техники заполнения пробелов в данных для создания более полного и непрерывного представления информации временных рядов.

Управление данными с помощью времени жизни (TTL) Руководство, обсуждающее, как использовать WITH FILL для заполнения пробелов в данных временных рядов. Охватывает, как заполнять пробелы значениями 0, как указать начальную точку для заполнения пробелов, как заполнять пробелы до конкретной конечной точки и как интерполировать значения для накопительных вычислений.

Понимание выполнения запросов с помощью анализатора Руководство, которое разгадке выполнения запросов ClickHouse, представляя инструмент анализатора. Объясняет, как анализатор разбивает запрос на серию шагов, позволяя вам визуализировать и устранять проблемы на протяжении всего процесса выполнения для достижения оптимальной производительности.