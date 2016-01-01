Обновление и удаление данных ClickHouse

Хотя ClickHouse ориентирован на высоконагруженные аналитические задачи, в некоторых случаях возможно модифицировать или удалить существующие данные. Эти операции называются "мутациями" и выполняются с помощью команды ALTER TABLE . Вы также можете DELETE строку, используя возможность легкого удаления в ClickHouse.

подсказка Если вам нужно часто обновлять данные, рассмотрите возможность использования удаления дубликатов в ClickHouse, что позволяет вам обновлять и/или удалять строки без создания события мутации.

Используйте команду ALTER TABLE...UPDATE для обновления строк в таблице:

<expression> — новое значение для колонки, для которой выполняется <filter_expr> . <expression> должен иметь тот же тип данных, что и колонка, или быть конвертируемым в тот же тип данных с помощью оператора CAST . <filter_expr> должен возвращать значение UInt8 (ноль или неноль) для каждой строки данных. Несколько операторов UPDATE <column> могут быть объединены в одной команде ALTER TABLE , разделенные запятыми.

Примеры:

Мутация, подобная этой, позволяет обновить visitor_ids , заменяя их новыми с использованием словаря: Модификация нескольких значений в одной команде может быть более эффективной, чем несколько команд: Мутации могут выполняться ON CLUSTER для шардированных таблиц:

примечание Невозможно обновить колонки, которые являются частью первичного или сортировочного ключа.

Используйте команду ALTER TABLE для удаления строк:

<filter_expr> должен возвращать значение UInt8 для каждой строки данных.

Примеры

Удалить любые записи, где колонка находится в массиве значений: Что изменяет этот запрос?

примечание Для удаления всех данных из таблицы более эффективно использовать команду TRUNCATE TABLE [<database>.]<table> . Эта команда также может быть выполнена ON CLUSTER .

Посмотрите на DELETE statement для получения более подробной информации.

Другим вариантом для удаления строк является использование команды DELETE FROM , которая называется легким удалением. Удаленные строки немедленно помечаются как удаленные и автоматически фильтруются из всех последующих запросов, поэтому вам не нужно ждать слияния частей или использовать ключевое слово FINAL . Очистка данных происходит асинхронно в фоновом режиме.

Например, следующий запрос удаляет все строки из таблицы hits , где колонка Title содержит текст hello :

Несколько замечаний о легких удалениях: