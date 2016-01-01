Удаление дубликатов при повторных вставках

Операции вставки иногда могут завершаться ошибками, такими как тайм-ауты. Когда вставки не удаются, данные могут или не могут быть успешно вставлены. Этот гид охватывает, как включить удаление дубликатов при повторных вставках, чтобы одни и те же данные не вставлялись более одного раза.

Когда вставка повторяется, ClickHouse пытается определить, были ли данные уже успешно вставлены. Если вставленные данные помечены как дубликат, ClickHouse не вставляет их в целевую таблицу. Однако пользователь все равно получит статус успешной операции, как если бы данные были вставлены нормально.

Только движки *MergeTree поддерживают удаление дубликатов при вставке.

Для движков *ReplicatedMergeTree удаление дубликатов включено по умолчанию и контролируется настройками replicated_deduplication_window и replicated_deduplication_window_seconds . Для нереплицируемых движков *MergeTree удаление дубликатов контролируется настройкой non_replicated_deduplication_window .

Вышеупомянутые настройки определяют параметры журнала удаления дубликатов для таблицы. Журнал удаления дубликатов хранит конечное количество block_id , которые определяют, как работает удаление дубликатов (см. ниже).

Настройка insert_deduplicate=1 включает удаление дубликатов на уровне запроса. Обратите внимание, что если вы вставляете данные с insert_deduplicate=0 , эти данные не могут быть удалены дубликаты, даже если вы повторяете вставку с insert_deduplicate=1 . Это связано с тем, что block_id не записываются для блоков во время вставок с insert_deduplicate=0 .

Когда данные вставляются в ClickHouse, он разбивает данные на блоки на основе количества строк и байт.

Для таблиц, использующих движки *MergeTree , каждому блоку присваивается уникальный block_id , который является хешем данных в этом блоке. Этот block_id используется в качестве уникального ключа для операции вставки. Если тот же block_id найден в журнале удаления дубликатов, блок считается дубликатом и не вставляется в таблицу.

Этот подход хорошо работает для случаев, когда вставки содержат разные данные. Однако, если одни и те же данные вставляются несколько раз намеренно, вам необходимо использовать настройку insert_deduplication_token , чтобы контролировать процесс удаления дубликатов. Эта настройка позволяет вам указать уникальный токен для каждой вставки, который ClickHouse использует для определения, являются ли данные дубликатом.

Для запросов INSERT ... VALUES разделение вставленных данных на блоки является детерминированным и определяется настройками. Поэтому пользователи должны повторять вставки с теми же значениями настроек, что и в первоначальной операции.

Для запросов INSERT ... SELECT важно, чтобы часть SELECT возвращала одни и те же данные в том же порядке для каждой операции. Обратите внимание, что это сложно достижимо на практике. Чтобы обеспечить стабильный порядок данных при повторных попытках, определите точный раздел ORDER BY в части SELECT запроса. Имейте в виду, что возможно, что выбранная таблица может быть обновлена между повторными вставками: результат данных мог измениться и удаление дубликатов не произойдет. Кроме того, в ситуациях, когда вы вставляете большие объемы данных, возможно, что количество блоков после вставок может переполнить окно журнала удаления дубликатов, и ClickHouse не узнает, чтобы удалить дубликаты.

Когда таблица имеет одно или несколько материализованных представлений, вставленные данные также вставляются в место назначения этих представлений с определенными преобразованиями. Преобразованные данные также удаляются дубликаты при повторных попытках. ClickHouse выполняет удаление дубликатов для материализованных представлений так же, как он удаляет данные, вставленные в целевую таблицу.

Вы можете контролировать этот процесс с помощью следующих настроек для исходной таблицы:

Вы также можете использовать настройку профиля пользователя deduplicate_blocks_in_dependent_materialized_views .

При вставке блоков в таблицы под материализованными представлениями ClickHouse рассчитывает block_id , хешируя строку, которая объединяет block_id из исходной таблицы и дополнительные идентификаторы. Это гарантирует точное удаление дубликатов внутри материализованных представлений, позволяя различать данные на основе их первоначальной вставки, независимо от каких-либо преобразований, примененных до достижения целевой таблицы под материализованным представлением.

Идентичные блоки, которые были сгенерированы во время преобразования внутри материализованного представления, не удаляются как дубликаты, потому что они основаны на разных вставленных данных.

Вот пример:

Вышеуказанные настройки позволяют нам выбирать из таблицы с серией блоков, содержащих только одну строку. Эти маленькие блоки не объединяются и остаются одинаковыми до вставки в таблицу.

Нам необходимо включить удаление дубликатов в материализованном представлении:

Здесь мы видим, что два блока были вставлены в таблицу dst . 2 блока из выборки -- 2 блока при вставке. Блоки содержат разные данные.

Здесь мы видим, что 2 блока были вставлены в таблицу mv_dst . Эти блоки содержат одни и те же данные, однако они не удалены как дубликаты.

Здесь мы видим, что при повторной вставке все данные удаляются как дубликаты. Удаление дубликатов работает как для таблицы dst , так и для таблицы mv_dst .

Вставка:

С указанными выше настройками, из выборки получается два блока — как результат, должно быть два блока для вставки в таблицу dst . Однако мы видим, что в таблицу dst был вставлен только один блок. Это произошло, потому что второй блок был удален как дубликат. Он имеет одни и те же данные и ключ для удаления дубликатов block_id , который рассчитывается как хеш от вставленных данных. Это поведение не является ожидаемым. Такие случаи являются редким явлением, но теоретически возможны. Для правильного решения таких случаев, пользователь должен предоставить insert_deduplication_token . Давайте исправим это следующими примерами:

Вставка:

Два идентичных блока были вставлены, как и ожидалось.

Повторная вставка удалена как дубликат, как и ожидалось.

Такая вставка также удалена как дубликат, хотя она содержит разные вставленные данные. Обратите внимание, что insert_deduplication_token имеет более высокий приоритет: ClickHouse не использует хеш-сумму данных, когда предоставлен insert_deduplication_token .

Мы вставляем разные данные каждый раз. Однако одни и те же данные вставляются в таблицу mv_dst . Данные не удаляются дубликаты, потому что исходные данные были разными.

В таблицу mv_dst вставлены два равных блока (как ожидалось).