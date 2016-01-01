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Создание таблиц в ClickHouse

Как и в большинстве баз данных, ClickHouse логически группирует таблицы в базы данных. Используйте команду CREATE DATABASE, чтобы создать новую базу данных в ClickHouse:

Аналогично, используйте CREATE TABLE, чтобы определить новую таблицу. (Если вы не укажете имя базы данных, таблица будет в default базе данных.) Следующая таблица называется my_first_table в базе данных helloworld:

В приведенном выше примере my_first_table является таблицей MergeTree с четырьмя колонками:

  • user_id: 32-битное беззнаковое целое

  • message: тип данных String, который заменяет такие типы, как VARCHAR, BLOB, CLOB и другие из других систем баз данных

  • timestamp: значение DateTime, которое представляет момент времени

  • metric: 32-битное число с плавающей запятой

    примечание

    Двигатель таблицы определяет:

    • Как и где хранятся данные

    • Какие запросы поддерживаются

    • Реплицируется ли данные

    Существует множество движков на выбор, но для простой таблицы на одном экземпляре ClickHouse сервере, MergeTree будет вашим вероятным выбором.

Краткое введение в первичные ключи

Прежде чем продолжить, важно понять, как работают первичные ключи в ClickHouse (реализация первичных ключей может показаться неожиданной!):

  • первичные ключи в ClickHouse не уникальны для каждой строки в таблице

Первичный ключ таблицы ClickHouse определяет, как данные сортируются при записи на диск. Каждые 8,192 строки или 10 МБ данных (называемых гранулярностью индекса) создают запись в файле индекса первичного ключа. Эта концепция гранулярности создает разреженный индекс, который легко помещается в память, и гранулы представляют собой полоску наименьшего объема данных колонки, которая обрабатывается во время SELECT запросов.

Первичный ключ можно определить с помощью параметра PRIMARY KEY. Если вы определите таблицу без указанного PRIMARY KEY, то ключ становится кортежем, указанным в предложении ORDER BY. Если вы укажете как PRIMARY KEY, так и ORDER BY, первичный ключ должен быть префиксом порядка сортировки.

Первичный ключ также является ключом сортировки, который представляет собой кортеж (user_id, timestamp). Таким образом, данные, хранящиеся в каждом файле колонки, будут отсортированы по user_id, затем по timestamp.

подсказка

Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с обучающим модулем по моделированию данных в Академии ClickHouse.