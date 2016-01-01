Создание таблиц в ClickHouse
Как и в большинстве баз данных, ClickHouse логически группирует таблицы в базы данных. Используйте команду
CREATE DATABASE, чтобы создать новую базу данных в ClickHouse:
Аналогично, используйте
CREATE TABLE, чтобы определить новую таблицу. (Если вы не укажете имя базы данных, таблица будет в
default базе данных.) Следующая таблица называется
my_first_table в базе данных
helloworld:
В приведенном выше примере
my_first_table является таблицей
MergeTree с четырьмя колонками:
-
user_id: 32-битное беззнаковое целое
-
message: тип данных
String, который заменяет такие типы, как
VARCHAR,
BLOB,
CLOBи другие из других систем баз данных
-
timestamp: значение
DateTime, которое представляет момент времени
-
metric: 32-битное число с плавающей запятойпримечание
Двигатель таблицы определяет:
-
Как и где хранятся данные
-
Какие запросы поддерживаются
-
Реплицируется ли данные
Существует множество движков на выбор, но для простой таблицы на одном экземпляре ClickHouse сервере, MergeTree будет вашим вероятным выбором.
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Краткое введение в первичные ключи
Прежде чем продолжить, важно понять, как работают первичные ключи в ClickHouse (реализация первичных ключей может показаться неожиданной!):
- первичные ключи в ClickHouse не уникальны для каждой строки в таблице
Первичный ключ таблицы ClickHouse определяет, как данные сортируются при записи на диск. Каждые 8,192 строки или 10 МБ
данных (называемых гранулярностью индекса) создают запись в файле индекса первичного ключа. Эта концепция гранулярности
создает разреженный индекс, который легко помещается в память, и гранулы представляют собой полоску наименьшего объема
данных колонки, которая обрабатывается во время
SELECT запросов.
Первичный ключ можно определить с помощью параметра
PRIMARY KEY. Если вы определите таблицу без указанного
PRIMARY KEY,
то ключ становится кортежем, указанным в предложении
ORDER BY. Если вы укажете как
PRIMARY KEY, так и
ORDER BY, первичный ключ должен быть префиксом порядка сортировки.
Первичный ключ также является ключом сортировки, который представляет собой кортеж
(user_id, timestamp). Таким образом, данные, хранящиеся в каждом
файле колонки, будут отсортированы по
user_id, затем по
timestamp.
Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с обучающим модулем по моделированию данных в Академии ClickHouse.