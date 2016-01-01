Создание таблиц в ClickHouse

Как и в большинстве баз данных, ClickHouse логически группирует таблицы в базы данных. Используйте команду CREATE DATABASE , чтобы создать новую базу данных в ClickHouse:

Аналогично, используйте CREATE TABLE , чтобы определить новую таблицу. (Если вы не укажете имя базы данных, таблица будет в default базе данных.) Следующая таблица называется my_first_table в базе данных helloworld :

В приведенном выше примере my_first_table является таблицей MergeTree с четырьмя колонками:

user_id : 32-битное беззнаковое целое

message : тип данных String , который заменяет такие типы, как VARCHAR , BLOB , CLOB и другие из других систем баз данных

timestamp : значение DateTime , которое представляет момент времени

metric : 32-битное число с плавающей запятой примечание Двигатель таблицы определяет: Как и где хранятся данные Какие запросы поддерживаются Реплицируется ли данные Существует множество движков на выбор, но для простой таблицы на одном экземпляре ClickHouse сервере, MergeTree будет вашим вероятным выбором.



Прежде чем продолжить, важно понять, как работают первичные ключи в ClickHouse (реализация первичных ключей может показаться неожиданной!):

первичные ключи в ClickHouse не уникальны для каждой строки в таблице

Первичный ключ таблицы ClickHouse определяет, как данные сортируются при записи на диск. Каждые 8,192 строки или 10 МБ данных (называемых гранулярностью индекса) создают запись в файле индекса первичного ключа. Эта концепция гранулярности создает разреженный индекс, который легко помещается в память, и гранулы представляют собой полоску наименьшего объема данных колонки, которая обрабатывается во время SELECT запросов.

Первичный ключ можно определить с помощью параметра PRIMARY KEY . Если вы определите таблицу без указанного PRIMARY KEY , то ключ становится кортежем, указанным в предложении ORDER BY . Если вы укажете как PRIMARY KEY , так и ORDER BY , первичный ключ должен быть префиксом порядка сортировки.

Первичный ключ также является ключом сортировки, который представляет собой кортеж (user_id, timestamp) . Таким образом, данные, хранящиеся в каждом файле колонки, будут отсортированы по user_id , затем по timestamp .