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Применение модели CatBoost в ClickHouse

CatBoost — открытая программная библиотека разработанная компанией Яндекс для машинного обучения, которая использует схему градиентного бустинга.

С помощью этой инструкции вы научитесь применять предобученные модели в ClickHouse: в результате вы запустите вывод модели из SQL.

Чтобы применить модель CatBoost в ClickHouse:

Подробнее об обучении моделей в CatBoost, см. Обучение и применение моделей.

Вы можете перегрузить модели CatBoost, если их конфигурация была обновлена, без перезагрузки сервера. Для этого используйте системные запросы RELOAD MODEL и RELOAD MODELS.

Если у вас еще нет Docker, установите его.

:::note "Примечание"

[Docker](https://www.docker.com) – это программная платформа для создания контейнеров, которые изолируют установку CatBoost и ClickHouse от остальной части системы.

:::



Перед применением модели CatBoost:

1. Скачайте Docker-образ из реестра:

$ docker pull yandex/tutorial-catboost-clickhouse



Данный Docker-образ содержит все необходимое для запуска CatBoost и ClickHouse: код, среду выполнения, библиотеки, переменные окружения и файлы конфигурации.

2. Проверьте, что Docker-образ успешно скачался:

$ docker image ls

REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE

yandex/tutorial-catboost-clickhouse latest 622e4d17945b 22 hours ago 1 .37GB



3. Запустите Docker-контейнер основанный на данном образе:

$ docker run -it -p 8888 :8888 yandex/tutorial-catboost-clickhouse



Чтобы создать таблицу для обучающей выборки:

1. Запустите клиент ClickHouse:

$ clickhouse client



:::note "Примечание"

Сервер ClickHouse уже запущен внутри Docker-контейнера.

:::



2. Создайте таблицу в ClickHouse с помощью следующей команды:

: ) CREATE TABLE amazon_train

(

date Date MATERIALIZED today ( ) ,

ACTION UInt8 ,

RESOURCE UInt32 ,

MGR_ID UInt32 ,

ROLE_ROLLUP_1 UInt32 ,

ROLE_ROLLUP_2 UInt32 ,

ROLE_DEPTNAME UInt32 ,

ROLE_TITLE UInt32 ,

ROLE_FAMILY_DESC UInt32 ,

ROLE_FAMILY UInt32 ,

ROLE_CODE UInt32

)

ENGINE = MergeTree ORDER BY date



3. Выйдите из клиента ClickHouse:

: ) exit



Чтобы вставить данные:

1. Выполните следующую команду:

$ clickhouse client --host 127.0 .0.1 --query 'INSERT INTO amazon_train FORMAT CSVWithNames' < ~/amazon/train.csv



2. Запустите клиент ClickHouse:

$ clickhouse client



3. Проверьте, что данные успешно загрузились:

: ) SELECT count ( ) FROM amazon_train



SELECT count ( )

FROM amazon_train



+ - count ( ) - +

| 65538 |

+



:::note "Примечание"

**Опциональный шаг.** Docker-образ содержит все необходимое для запуска CatBoost и ClickHouse.

:::



Чтобы интегрировать CatBoost в ClickHouse:

1. Создайте библиотеку для оценки модели.

Наиболее быстрый способ оценить модель CatBoost — это скомпилировать библиотеку libcatboostmodel.<so|dll|dylib> . Подробнее о том, как скомпилировать библиотеку, читайте в документации CatBoost.

2. Создайте в любом месте новую директорию с произвольным названием, например data и поместите в нее созданную библиотеку. Docker-образ уже содержит библиотеку data/libcatboostmodel.so .

3. Создайте в любом месте новую директорию для конфигурации модели с произвольным названием, например models .

4. Создайте файл конфигурации модели с произвольным названием, например models/amazon_model.xml .

5. Опишите конфигурацию модели:

< models >

< model >



< type > catboost </ type >



< name > amazon </ name >



< path > /home/catboost/tutorial/catboost_model.bin </ path >



< lifetime > 0 </ lifetime >

</ model >

</ models >



6. Добавьте в конфигурацию ClickHouse путь к CatBoost и конфигурации модели:



< catboost_dynamic_library_path > /home/catboost/data/libcatboostmodel.so </ catboost_dynamic_library_path >

< models_config > /home/catboost/models/*_model.xml </ models_config >



:::note "Примечание"

Вы можете позднее изменить путь к конфигурации модели CatBoost без перезагрузки сервера.

:::



Для тестирования модели запустите клиент ClickHouse $ clickhouse client .

Проверьте, что модель работает:

: ) SELECT

modelEvaluate ( 'amazon' ,

RESOURCE ,

MGR_ID ,

ROLE_ROLLUP_1 ,

ROLE_ROLLUP_2 ,

ROLE_DEPTNAME ,

ROLE_TITLE ,

ROLE_FAMILY_DESC ,

ROLE_FAMILY ,

ROLE_CODE ) > 0 AS prediction ,

ACTION AS target

FROM amazon_train

LIMIT 10



:::note "Примечание"

Функция [modelEvaluate](/docs/ru/sql-reference/functions/other-functions#function-modelevaluate) возвращает кортежи (tuple) с исходными прогнозами по классам для моделей с несколькими классами.

:::



Спрогнозируйте вероятность:

: ) SELECT

modelEvaluate ( 'amazon' ,

RESOURCE ,

MGR_ID ,

ROLE_ROLLUP_1 ,

ROLE_ROLLUP_2 ,

ROLE_DEPTNAME ,

ROLE_TITLE ,

ROLE_FAMILY_DESC ,

ROLE_FAMILY ,

ROLE_CODE ) AS prediction ,

1. / ( 1 + exp ( - prediction ) ) AS probability ,

ACTION AS target

FROM amazon_train

LIMIT 10



:::note "Примечание"

Подробнее про функцию [exp()](/docs/ru/sql-reference/functions/math-functions).

:::



Посчитайте логистическую функцию потерь (LogLoss) на всей выборке:

: ) SELECT - avg ( tg * log ( prob ) + ( 1 - tg ) * log ( 1 - prob ) ) AS logloss

FROM

(

SELECT

modelEvaluate ( 'amazon' ,

RESOURCE ,

MGR_ID ,

ROLE_ROLLUP_1 ,

ROLE_ROLLUP_2 ,

ROLE_DEPTNAME ,

ROLE_TITLE ,

ROLE_FAMILY_DESC ,

ROLE_FAMILY ,

ROLE_CODE ) AS prediction ,

1. / ( 1. + exp ( - prediction ) ) AS prob ,

ACTION AS tg

FROM amazon_train

)

