Применение модели CatBoost в ClickHouse
CatBoost — открытая программная библиотека разработанная компанией Яндекс для машинного обучения, которая использует схему градиентного бустинга.
С помощью этой инструкции вы научитесь применять предобученные модели в ClickHouse: в результате вы запустите вывод модели из SQL.
Чтобы применить модель CatBoost в ClickHouse:
- Создайте таблицу.
- Вставьте данные в таблицу.
- Интегрируйте CatBoost в ClickHouse (Опциональный шаг).
- Запустите вывод модели из SQL.
Подробнее об обучении моделей в CatBoost, см. Обучение и применение моделей.
Вы можете перегрузить модели CatBoost, если их конфигурация была обновлена, без перезагрузки сервера. Для этого используйте системные запросы RELOAD MODEL и RELOAD MODELS.
Перед началом работы
Если у вас еще нет Docker, установите его.
:::note "Примечание"
[Docker](https://www.docker.com) – это программная платформа для создания контейнеров, которые изолируют установку CatBoost и ClickHouse от остальной части системы.
:::
Перед применением модели CatBoost:
1. Скачайте Docker-образ из реестра:
$ docker pull yandex/tutorial-catboost-clickhouse
Данный Docker-образ содержит все необходимое для запуска CatBoost и ClickHouse: код, среду выполнения, библиотеки, переменные окружения и файлы конфигурации.
2. Проверьте, что Docker-образ успешно скачался:
$ docker image ls
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
yandex/tutorial-catboost-clickhouse latest 622e4d17945b 22 hours ago 1.37GB
3. Запустите Docker-контейнер основанный на данном образе:
$ docker run -it -p 8888:8888 yandex/tutorial-catboost-clickhouse
1. Создайте таблицу
Чтобы создать таблицу для обучающей выборки:
1. Запустите клиент ClickHouse:
$ clickhouse client
:::note "Примечание"
Сервер ClickHouse уже запущен внутри Docker-контейнера.
:::
2. Создайте таблицу в ClickHouse с помощью следующей команды:
:) CREATE TABLE amazon_train
(
date Date MATERIALIZED today(),
ACTION UInt8,
RESOURCE UInt32,
MGR_ID UInt32,
ROLE_ROLLUP_1 UInt32,
ROLE_ROLLUP_2 UInt32,
ROLE_DEPTNAME UInt32,
ROLE_TITLE UInt32,
ROLE_FAMILY_DESC UInt32,
ROLE_FAMILY UInt32,
ROLE_CODE UInt32
)
ENGINE = MergeTree ORDER BY date
3. Выйдите из клиента ClickHouse:
:) exit
2. Вставьте данные в таблицу
Чтобы вставить данные:
1. Выполните следующую команду:
$ clickhouse client --host 127.0.0.1 --query 'INSERT INTO amazon_train FORMAT CSVWithNames' < ~/amazon/train.csv
2. Запустите клиент ClickHouse:
$ clickhouse client
3. Проверьте, что данные успешно загрузились:
:) SELECT count() FROM amazon_train
SELECT count()
FROM amazon_train
+-count()-+
| 65538 |
+---------+
3. Интегрируйте CatBoost в ClickHouse
:::note "Примечание"
**Опциональный шаг.** Docker-образ содержит все необходимое для запуска CatBoost и ClickHouse.
:::
Чтобы интегрировать CatBoost в ClickHouse:
1. Создайте библиотеку для оценки модели.
Наиболее быстрый способ оценить модель CatBoost — это скомпилировать библиотеку
libcatboostmodel.<so|dll|dylib>. Подробнее о том, как скомпилировать библиотеку, читайте в документации CatBoost.
2. Создайте в любом месте новую директорию с произвольным названием, например
data и поместите в нее созданную библиотеку. Docker-образ уже содержит библиотеку
data/libcatboostmodel.so.
3. Создайте в любом месте новую директорию для конфигурации модели с произвольным названием, например
models.
4. Создайте файл конфигурации модели с произвольным названием, например
models/amazon_model.xml.
5. Опишите конфигурацию модели:
<models>
<model>
<!-- Тип модели. В настоящий момент ClickHouse предоставляет только модель catboost. -->
<type>catboost</type>
<!-- Имя модели. -->
<name>amazon</name>
<!-- Путь к обученной модели. -->
<path>/home/catboost/tutorial/catboost_model.bin</path>
<!-- Интервал обновления. -->
<lifetime>0</lifetime>
</model>
</models>
6. Добавьте в конфигурацию ClickHouse путь к CatBoost и конфигурации модели:
<!-- Файл etc/clickhouse-server/config.d/models_config.xml. -->
<catboost_dynamic_library_path>/home/catboost/data/libcatboostmodel.so</catboost_dynamic_library_path>
<models_config>/home/catboost/models/*_model.xml</models_config>
:::note "Примечание"
Вы можете позднее изменить путь к конфигурации модели CatBoost без перезагрузки сервера.
:::
4. Запустите вывод модели из SQL
Для тестирования модели запустите клиент ClickHouse
$ clickhouse client.
Проверьте, что модель работает:
:) SELECT
modelEvaluate('amazon',
RESOURCE,
MGR_ID,
ROLE_ROLLUP_1,
ROLE_ROLLUP_2,
ROLE_DEPTNAME,
ROLE_TITLE,
ROLE_FAMILY_DESC,
ROLE_FAMILY,
ROLE_CODE) > 0 AS prediction,
ACTION AS target
FROM amazon_train
LIMIT 10
:::note "Примечание"
Функция [modelEvaluate](/docs/ru/sql-reference/functions/other-functions#function-modelevaluate) возвращает кортежи (tuple) с исходными прогнозами по классам для моделей с несколькими классами.
:::
Спрогнозируйте вероятность:
:) SELECT
modelEvaluate('amazon',
RESOURCE,
MGR_ID,
ROLE_ROLLUP_1,
ROLE_ROLLUP_2,
ROLE_DEPTNAME,
ROLE_TITLE,
ROLE_FAMILY_DESC,
ROLE_FAMILY,
ROLE_CODE) AS prediction,
1. / (1 + exp(-prediction)) AS probability,
ACTION AS target
FROM amazon_train
LIMIT 10
:::note "Примечание"
Подробнее про функцию [exp()](/docs/ru/sql-reference/functions/math-functions).
:::
Посчитайте логистическую функцию потерь (LogLoss) на всей выборке:
:) SELECT -avg(tg * log(prob) + (1 - tg) * log(1 - prob)) AS logloss
FROM
(
SELECT
modelEvaluate('amazon',
RESOURCE,
MGR_ID,
ROLE_ROLLUP_1,
ROLE_ROLLUP_2,
ROLE_DEPTNAME,
ROLE_TITLE,
ROLE_FAMILY_DESC,
ROLE_FAMILY,
ROLE_CODE) AS prediction,
1. / (1. + exp(-prediction)) AS prob,
ACTION AS tg
FROM amazon_train
)
:::note "Примечание"
Подробнее про функции [avg()](/docs/ru/sql-reference/aggregate-functions/reference/avg#agg_function-avg), [log()](/docs/ru/sql-reference/functions/math-functions).
:::