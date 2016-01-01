Быстрый старт

Настройте ClickHouse быстро. Скачайте подходящий бинарный файл для вашей ОС, узнайте, как запустить сервер ClickHouse, создать таблицу, вставить в нее данные и выполнить запрос к вашей таблице с помощью клиента ClickHouse.

Вам потребуется curl или другой HTTP-клиент командной строки, чтобы скачать бинарный файл ClickHouse.

ClickHouse работает нативно на Linux, FreeBSD и macOS, а также работает на Windows через WSL. Самый простой способ скачать ClickHouse локально — запустить следующую команду curl . Она определяет, поддерживается ли ваша операционная система, а затем скачивает соответствующий бинарный файл ClickHouse.

примечание Рекомендуем выполнить команду ниже из новой и пустой подпапки, так как некоторые конфигурационные файлы будут созданы в директории, в которой находится бинарный файл при первом запуске сервера ClickHouse.

Вы должны увидеть:

На этом этапе вы можете проигнорировать подсказку о запуске команды install .

примечание Для пользователей Mac: Если вы получаете ошибки, что разработчик бинарного файла не может быть проверен, пожалуйста, смотрите "Исправление ошибки проверки разработчика в MacOS".

Запустите следующую команду, чтобы запустить сервер ClickHouse:

Вы должны увидеть, как терминал заполняется логами. Это ожидаемо. В ClickHouse уровень логирования по умолчанию установлен на trace , а не на warning .

Используйте clickhouse-client , чтобы подключиться к вашему сервису ClickHouse. Откройте новый терминал, перейдите в директорию, где сохранен ваш бинарный файл clickhouse , и выполните следующую команду:

Вы должны увидеть улыбающееся лицо, когда он подключается к вашему сервису, работающему на localhost:

Используйте CREATE TABLE , чтобы определить новую таблицу. Типичные команды SQL DDL работают в ClickHouse с одним дополнением — таблицы в ClickHouse требуют наличие параметра ENGINE . Используйте MergeTree , чтобы воспользоваться преимуществами производительности ClickHouse:

Вы можете использовать знакомую команду INSERT INTO TABLE с ClickHouse, но важно понимать, что каждое вставление в таблицу MergeTree вызывает создание того, что мы называем part в ClickHouse, в хранилище. Эти части позже объединяются в фоновом режиме ClickHouse.

В ClickHouse мы стремимся выполнять массовую вставку большого количества строк за раз (десятки тысяч или даже миллионы сразу), чтобы минимизировать количество parts, которые необходимо объединить в фоновом процессе.

В этом руководстве мы пока не будем об этом беспокоиться. Выполните следующую команду, чтобы вставить несколько строк данных в вашу таблицу:

Вы можете написать запрос SELECT так же, как вы бы сделали это с любой SQL-базой данных:

Обратите внимание, что ответ возвращается в красивом табличном формате:

Следующий шаг — это загрузка ваших собственных данных в ClickHouse. У нас есть множество табличных функций и интеграций для загрузки данных. У нас есть примеры в вкладках ниже, или вы можете ознакомиться с нашей страницей Интеграции для получения длинного списка технологий, которые интегрируются с ClickHouse.