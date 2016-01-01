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Быстрый старт

Обзор

Настройте ClickHouse быстро. Скачайте подходящий бинарный файл для вашей ОС, узнайте, как запустить сервер ClickHouse, создать таблицу, вставить в нее данные и выполнить запрос к вашей таблице с помощью клиента ClickHouse.

Предварительные требования

Вам потребуется curl или другой HTTP-клиент командной строки, чтобы скачать бинарный файл ClickHouse.

Скачайте бинарный файл

ClickHouse работает нативно на Linux, FreeBSD и macOS, а также работает на Windows через WSL. Самый простой способ скачать ClickHouse локально — запустить следующую команду curl. Она определяет, поддерживается ли ваша операционная система, а затем скачивает соответствующий бинарный файл ClickHouse.

примечание

Рекомендуем выполнить команду ниже из новой и пустой подпапки, так как некоторые конфигурационные файлы будут созданы в директории, в которой находится бинарный файл при первом запуске сервера ClickHouse.

Вы должны увидеть:

На этом этапе вы можете проигнорировать подсказку о запуске команды install.

примечание

Для пользователей Mac: Если вы получаете ошибки, что разработчик бинарного файла не может быть проверен, пожалуйста, смотрите "Исправление ошибки проверки разработчика в MacOS".

Запустите сервер

Запустите следующую команду, чтобы запустить сервер ClickHouse:

Вы должны увидеть, как терминал заполняется логами. Это ожидаемо. В ClickHouse уровень логирования по умолчанию установлен на trace, а не на warning.

Запустите клиент

Используйте clickhouse-client, чтобы подключиться к вашему сервису ClickHouse. Откройте новый терминал, перейдите в директорию, где сохранен ваш бинарный файл clickhouse, и выполните следующую команду:

Вы должны увидеть улыбающееся лицо, когда он подключается к вашему сервису, работающему на localhost:

Создайте таблицу

Используйте CREATE TABLE, чтобы определить новую таблицу. Типичные команды SQL DDL работают в ClickHouse с одним дополнением — таблицы в ClickHouse требуют наличие параметра ENGINE. Используйте MergeTree, чтобы воспользоваться преимуществами производительности ClickHouse:

Вставьте данные

Вы можете использовать знакомую команду INSERT INTO TABLE с ClickHouse, но важно понимать, что каждое вставление в таблицу MergeTree вызывает создание того, что мы называем part в ClickHouse, в хранилище. Эти части позже объединяются в фоновом режиме ClickHouse.

В ClickHouse мы стремимся выполнять массовую вставку большого количества строк за раз (десятки тысяч или даже миллионы сразу), чтобы минимизировать количество parts, которые необходимо объединить в фоновом процессе.

В этом руководстве мы пока не будем об этом беспокоиться. Выполните следующую команду, чтобы вставить несколько строк данных в вашу таблицу:

Выполните запрос к вашей новой таблице

Вы можете написать запрос SELECT так же, как вы бы сделали это с любой SQL-базой данных:

Обратите внимание, что ответ возвращается в красивом табличном формате:

Вставьте свои данные

Следующий шаг — это загрузка ваших собственных данных в ClickHouse. У нас есть множество табличных функций и интеграций для загрузки данных. У нас есть примеры в вкладках ниже, или вы можете ознакомиться с нашей страницей Интеграции для получения длинного списка технологий, которые интегрируются с ClickHouse.

Используйте s3 таблицу функцию, чтобы читать файлы из S3. Это таблица-функция, что означает, что результатом является таблица, которая может быть:

  1. использована в качестве источника для запроса SELECT (что позволяет вам выполнять произвольные запросы и оставлять ваши данные в S3), или...
  2. вставить полученную таблицу в таблицу MergeTree (когда вы готовы переместить ваши данные в ClickHouse)

Произвольный запрос выглядит следующим образом:

Перемещение данных в таблицу ClickHouse выглядит следующим образом, где nyc_taxi — это таблица MergeTree:

Посмотрите нашу коллекцию страниц документации по AWS S3 для получения множества подробностей и примеров использования S3 с ClickHouse.


Следующие шаги