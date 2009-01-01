Набор данных YouTube о дизлайках

В ноябре 2021 года YouTube убрал публичный дизлайк со всех своих видео. Хотя авторы по-прежнему могут видеть количество дизлайков, зрители могут только узнать, сколько видео получило лайков.

к сведению В наборе данных более 4.55 миллиардов записей, поэтому будьте осторожны, просто копируя и вставляя команды ниже, если ваши ресурсы не могут справиться с таким объемом. Команды ниже были выполнены на Production экземпляре ClickHouse Cloud.

Данные находятся в формате JSON и могут быть загружены с archive.org. Мы предоставили эти же данные в S3, чтобы их можно было более эффективно загрузить в экземпляр ClickHouse Cloud.

Вот шаги для создания таблицы в ClickHouse Cloud и вставки данных.

примечание Шаги ниже также легко сработают на локальной установке ClickHouse. Единственное изменение будет заключаться в использовании функции s3 , вместо s3cluster (если у вас нет настроенного кластера - в этом случае замените default на имя вашего кластера).

Давайте посмотрим, как выглядят данные. Функция таблицы s3cluster возвращает таблицу, так что мы можем DESCRIBE результат:

ClickHouse извлек следующую схему из JSON файла:

На основе извлеченной схемы, мы очистили типы данных и добавили первичный ключ. Определите следующую таблицу:

Следующая команда передает записи из S3 файлов в таблицу youtube .

к сведению Это вставляет много данных - 4.65 миллиарда строк. Если вы не хотите весь набор данных, просто добавьте клаузу LIMIT с желаемым количеством строк.

Некоторые комментарии о нашей команде INSERT :

Функция parseDateTimeBestEffortUSOrZero полезна, когда входные поля даты могут быть не в правильном формате. Если fetch_date не был разобран правильно, он будет установлен в 0

полезна, когда входные поля даты могут быть не в правильном формате. Если не был разобран правильно, он будет установлен в Колонка upload_date содержит действительные даты, но также содержит строки, такие как "4 часа назад" - что, безусловно, не является действительной датой. Мы решили сохранить оригинальное значение в upload_date_str и попытаться разобрать его с помощью toDate(parseDateTimeBestEffortUSOrZero(upload_date::String)) . Если разбора не удается, мы просто получаем 0

содержит действительные даты, но также содержит строки, такие как "4 часа назад" - что, безусловно, не является действительной датой. Мы решили сохранить оригинальное значение в и попытаться разобрать его с помощью . Если разбора не удается, мы просто получаем Мы использовали ifNull , чтобы избежать получения NULL значений в нашей таблице. Если входящее значение NULL , функция ifNull устанавливает значение в пустую строку

Откройте новую вкладку в SQL Console ClickHouse Cloud (или новое окно clickhouse-client ) и следите, как увеличивается счетчик. Вставка 4.56B строк займет некоторое время в зависимости от ресурсов вашего сервера. (Без каких-либо изменений в настройках это занимает около 4.5 часов.)

После вставки данных, вперед и посчитайте количество дизлайков ваших любимых видео или каналов. Давайте посмотрим, сколько видео было загружено ClickHouse:

примечание Запрос выше выполняется так быстро, потому что мы выбрали uploader в качестве первого столбца первичного ключа - так что ему пришлось обработать только 237к строк.

Давайте посмотрим на лайки и дизлайки видео ClickHouse:

Ответ выглядит так:

Вот запрос на видео с ClickHouse в полях title или description :

Этот запрос должен обработать каждую строку и также разобрать два столбца строк. Даже в этом случае мы получаем приличную производительность на уровне 4.15M строк/сек:

Результаты выглядят так:

Когда комментирование отключено, в большей степени ли люди ставят лайки или дизлайки, чтобы выразить свои чувства по поводу видео?

Включение комментариев, похоже, связано с более высокой степенью вовлеченности.

Всплеск числа загрузчиков вокруг COVID хорошо заметен.

С развитием распознавания речи стало проще создавать субтитры для видео, и YouTube добавил авто-капционирование в конце 2009 года - это был скачок?

Результаты данных показывают всплеск в 2009 году. По всей видимости, в это время YouTube удаляла свою функцию общественных субтитров, которая позволяла загружать субтитры для видео других людей. Это привело к очень успешной кампании по добавлению субтитров в видео для людей с нарушениями слуха и глухих зрителей.