Набор данных о стоимости недвижимости в Великобритании

┌─town─────────────────┬─district───────────────┬────c─┬───price─┬─bar(round(avg(price)), 0, 5000000, 100)────────────────────────────┐

│ LONDON │ CITY OF WESTMINSTER │ 3606 │ 3280239 │ █████████████████████████████████████████████████████████████████▌ │

│ LONDON │ CITY OF LONDON │ 274 │ 3160502 │ ███████████████████████████████████████████████████████████████▏ │

│ LONDON │ KENSINGTON AND CHELSEA │ 2550 │ 2308478 │ ██████████████████████████████████████████████▏ │

│ LEATHERHEAD │ ELMBRIDGE │ 114 │ 1897407 │ █████████████████████████████████████▊ │

│ LONDON │ CAMDEN │ 3033 │ 1805404 │ ████████████████████████████████████ │

│ VIRGINIA WATER │ RUNNYMEDE │ 156 │ 1753247 │ ███████████████████████████████████ │

│ WINDLESHAM │ SURREY HEATH │ 108 │ 1677613 │ █████████████████████████████████▌ │

│ THORNTON HEATH │ CROYDON │ 546 │ 1671721 │ █████████████████████████████████▍ │

│ BARNET │ ENFIELD │ 124 │ 1505840 │ ██████████████████████████████ │

│ COBHAM │ ELMBRIDGE │ 387 │ 1237250 │ ████████████████████████▋ │

│ LONDON │ ISLINGTON │ 2668 │ 1236980 │ ████████████████████████▋ │

│ OXFORD │ SOUTH OXFORDSHIRE │ 321 │ 1220907 │ ████████████████████████▍ │

│ LONDON │ RICHMOND UPON THAMES │ 704 │ 1215551 │ ████████████████████████▎ │

│ LONDON │ HOUNSLOW │ 671 │ 1207493 │ ████████████████████████▏ │

│ ASCOT │ WINDSOR AND MAIDENHEAD │ 407 │ 1183299 │ ███████████████████████▋ │

│ BEACONSFIELD │ BUCKINGHAMSHIRE │ 330 │ 1175615 │ ███████████████████████▌ │

│ RICHMOND │ RICHMOND UPON THAMES │ 874 │ 1110444 │ ██████████████████████▏ │

│ LONDON │ HAMMERSMITH AND FULHAM │ 3086 │ 1053983 │ █████████████████████ │

│ SURBITON │ ELMBRIDGE │ 100 │ 1011800 │ ████████████████████▏ │

│ RADLETT │ HERTSMERE │ 283 │ 1011712 │ ████████████████████▏ │

│ SALCOMBE │ SOUTH HAMS │ 127 │ 1011624 │ ████████████████████▏ │

│ WEYBRIDGE │ ELMBRIDGE │ 655 │ 1007265 │ ████████████████████▏ │

│ ESHER │ ELMBRIDGE │ 485 │ 986581 │ ███████████████████▋ │

│ LEATHERHEAD │ GUILDFORD │ 202 │ 977320 │ ███████████████████▌ │

│ BURFORD │ WEST OXFORDSHIRE │ 111 │ 966893 │ ███████████████████▎ │

│ BROCKENHURST │ NEW FOREST │ 129 │ 956675 │ ███████████████████▏ │

│ HINDHEAD │ WAVERLEY │ 137 │ 953753 │ ███████████████████ │

│ GERRARDS CROSS │ BUCKINGHAMSHIRE │ 419 │ 951121 │ ███████████████████ │

│ EAST MOLESEY │ ELMBRIDGE │ 192 │ 936769 │ ██████████████████▋ │

│ CHALFONT ST GILES │ BUCKINGHAMSHIRE │ 146 │ 925515 │ ██████████████████▌ │

│ LONDON │ TOWER HAMLETS │ 4388 │ 918304 │ ██████████████████▎ │

│ OLNEY │ MILTON KEYNES │ 235 │ 910646 │ ██████████████████▏ │

│ HENLEY-ON-THAMES │ SOUTH OXFORDSHIRE │ 540 │ 902418 │ ██████████████████ │

│ LONDON │ SOUTHWARK │ 3885 │ 892997 │ █████████████████▋ │

│ KINGSTON UPON THAMES │ KINGSTON UPON THAMES │ 960 │ 885969 │ █████████████████▋ │

│ LONDON │ EALING │ 2658 │ 871755 │ █████████████████▍ │

│ CRANBROOK │ TUNBRIDGE WELLS │ 431 │ 862348 │ █████████████████▏ │

│ LONDON │ MERTON │ 2099 │ 859118 │ █████████████████▏ │

│ BELVEDERE │ BEXLEY │ 346 │ 842423 │ ████████████████▋ │

│ GUILDFORD │ WAVERLEY │ 143 │ 841277 │ ████████████████▋ │

│ HARPENDEN │ ST ALBANS │ 657 │ 841216 │ ████████████████▋ │

│ LONDON │ HACKNEY │ 3307 │ 837090 │ ████████████████▋ │

│ LONDON │ WANDSWORTH │ 6566 │ 832663 │ ████████████████▋ │

│ MAIDENHEAD │ BUCKINGHAMSHIRE │ 123 │ 824299 │ ████████████████▍ │

│ KINGS LANGLEY │ DACORUM │ 145 │ 821331 │ ████████████████▍ │

│ BERKHAMSTED │ DACORUM │ 543 │ 818415 │ ████████████████▎ │

│ GREAT MISSENDEN │ BUCKINGHAMSHIRE │ 226 │ 802807 │ ████████████████ │

│ BILLINGSHURST │ CHICHESTER │ 144 │ 797829 │ ███████████████▊ │

│ WOKING │ GUILDFORD │ 176 │ 793494 │ ███████████████▋ │

│ STOCKBRIDGE │ TEST VALLEY │ 178 │ 793269 │ ███████████████▋ │

│ EPSOM │ REIGATE AND BANSTEAD │ 172 │ 791862 │ ███████████████▋ │

│ TONBRIDGE │ TUNBRIDGE WELLS │ 360 │ 787876 │ ███████████████▋ │

│ TEDDINGTON │ RICHMOND UPON THAMES │ 595 │ 786492 │ ███████████████▋ │

│ TWICKENHAM │ RICHMOND UPON THAMES │ 1155 │ 786193 │ ███████████████▋ │

│ LYNDHURST │ NEW FOREST │ 102 │ 785593 │ ███████████████▋ │

│ LONDON │ LAMBETH │ 5228 │ 774574 │ ███████████████▍ │

│ LONDON │ BARNET │ 3955 │ 773259 │ ███████████████▍ │

│ OXFORD │ VALE OF WHITE HORSE │ 353 │ 772088 │ ███████████████▍ │

│ TONBRIDGE │ MAIDSTONE │ 305 │ 770740 │ ███████████████▍ │

│ LUTTERWORTH │ HARBOROUGH │ 538 │ 768634 │ ███████████████▎ │

│ WOODSTOCK │ WEST OXFORDSHIRE │ 140 │ 766037 │ ███████████████▎ │

│ MIDHURST │ CHICHESTER │ 257 │ 764815 │ ███████████████▎ │

│ MARLOW │ BUCKINGHAMSHIRE │ 327 │ 761876 │ ███████████████▏ │

│ LONDON │ NEWHAM │ 3237 │ 761784 │ ███████████████▏ │

│ ALDERLEY EDGE │ CHESHIRE EAST │ 178 │ 757318 │ ███████████████▏ │

│ LUTON │ CENTRAL BEDFORDSHIRE │ 212 │ 754283 │ ███████████████ │

│ PETWORTH │ CHICHESTER │ 154 │ 754220 │ ███████████████ │

│ ALRESFORD │ WINCHESTER │ 219 │ 752718 │ ███████████████ │

│ POTTERS BAR │ WELWYN HATFIELD │ 174 │ 748465 │ ██████████████▊ │

│ HASLEMERE │ CHICHESTER │ 128 │ 746907 │ ██████████████▊ │

│ TADWORTH │ REIGATE AND BANSTEAD │ 502 │ 743252 │ ██████████████▋ │

│ THAMES DITTON │ ELMBRIDGE │ 244 │ 741913 │ ██████████████▋ │

│ REIGATE │ REIGATE AND BANSTEAD │ 581 │ 738198 │ ██████████████▋ │

│ BOURNE END │ BUCKINGHAMSHIRE │ 138 │ 735190 │ ██████████████▋ │

│ SEVENOAKS │ SEVENOAKS │ 1156 │ 730018 │ ██████████████▌ │

│ OXTED │ TANDRIDGE │ 336 │ 729123 │ ██████████████▌ │

│ INGATESTONE │ BRENTWOOD │ 166 │ 728103 │ ██████████████▌ │

│ LONDON │ BRENT │ 2079 │ 720605 │ ██████████████▍ │

│ LONDON │ HARINGEY │ 3216 │ 717780 │ ██████████████▎ │

│ PURLEY │ CROYDON │ 575 │ 716108 │ ██████████████▎ │

│ WELWYN │ WELWYN HATFIELD │ 222 │ 710603 │ ██████████████▏ │

│ RICKMANSWORTH │ THREE RIVERS │ 798 │ 704571 │ ██████████████ │

│ BANSTEAD │ REIGATE AND BANSTEAD │ 401 │ 701293 │ ██████████████ │

│ CHIGWELL │ EPPING FOREST │ 261 │ 701203 │ ██████████████ │

│ PINNER │ HARROW │ 528 │ 698885 │ █████████████▊ │

│ HASLEMERE │ WAVERLEY │ 280 │ 696659 │ █████████████▊ │

│ SLOUGH │ BUCKINGHAMSHIRE │ 396 │ 694917 │ █████████████▊ │

│ WALTON-ON-THAMES │ ELMBRIDGE │ 946 │ 692395 │ █████████████▋ │

│ READING │ SOUTH OXFORDSHIRE │ 318 │ 691988 │ █████████████▋ │

│ NORTHWOOD │ HILLINGDON │ 271 │ 690643 │ █████████████▋ │

│ FELTHAM │ HOUNSLOW │ 763 │ 688595 │ █████████████▋ │

│ ASHTEAD │ MOLE VALLEY │ 303 │ 687923 │ █████████████▋ │

│ BARNET │ BARNET │ 975 │ 686980 │ █████████████▋ │

│ WOKING │ SURREY HEATH │ 283 │ 686669 │ █████████████▋ │

│ MALMESBURY │ WILTSHIRE │ 323 │ 683324 │ █████████████▋ │

│ AMERSHAM │ BUCKINGHAMSHIRE │ 496 │ 680962 │ █████████████▌ │

│ CHISLEHURST │ BROMLEY │ 430 │ 680209 │ █████████████▌ │

│ HYTHE │ FOLKESTONE AND HYTHE │ 490 │ 676908 │ █████████████▌ │

│ MAYFIELD │ WEALDEN │ 101 │ 676210 │ █████████████▌ │

│ ASCOT │ BRACKNELL FOREST │ 168 │ 676004 │ █████████████▌ │

└──────────────────────┴────────────────────────┴──────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘