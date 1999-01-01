TPC-H (1999)

Популярный бенчмарк, который моделирует внутренний хранилище данных оптового поставщика. Данные хранятся в представлении третьей нормальной формы, что требует выполнения большого количества соединений во время выполнения запросов. Несмотря на свой возраст и нереалистичное предположение о том, что данные равномерно и независимо распределены, TPC-H остается самым популярным OLAP бенчмарком на сегодняшний день.

Ссылки

Сначала клонируйте репозиторий TPC-H и скомпилируйте генератор данных:

Затем создайте данные. Параметр -s задает коэффициент масштаба. Например, с -s 100 создаются 600 миллионов строк для таблицы 'lineitem'.

Подробные размеры таблиц с коэффициентом масштаба 100:

Таблица размер (в строках) размер (сжатый в ClickHouse) nation 25 2 кБ region 5 1 кБ part 20.000.000 895 МБ supplier 1.000.000 75 МБ partsupp 80.000.000 4.37 ГБ customer 15.000.000 1.19 ГБ orders 150.000.000 6.15 ГБ lineitem 600.00.00 26.69 ГБ

(Сжатые размеры в ClickHouse взяты из system.tables.total_bytes и основаны на определениях ниже.)

Теперь создайте таблицы в ClickHouse.

Мы придерживаемся правил спецификации TPC-H:

Первичные ключи создаются только для колонок, упомянутых в разделе 1.4.2.2 спецификации.

Параметры замены были заменены значениями для проверки запросов в разделах 2.1.x.4 спецификации.

В соответствии с разделом 1.4.2.1, определения таблиц не используют необязательные ограничения NOT NULL , даже если dbgen генерирует их по умолчанию. Производительность запросов SELECT в ClickHouse не зависит от наличия или отсутствия ограничений NOT NULL .

, даже если генерирует их по умолчанию. Производительность запросов в ClickHouse не зависит от наличия или отсутствия ограничений . В соответствии с разделом 1.3.1, мы используем нативные типы данных ClickHouse (например, Int32 , String ) для реализации абстрактных типов данных, упомянутых в спецификации (например, Identifier , Variable text, size N ). Единственным следствием этого является лучшая читаемость; сгенерированные dbgen типы данных SQL-92 (например, INTEGER , VARCHAR(40) ) также будут работать в ClickHouse.

Данные можно импортировать следующим образом:

примечание Вместо использования tpch-kit и генерации таблиц самостоятельно, вы также можете импортировать данные из публичного S3-аксесcа. Убедитесь, что вы сначала создали пустые таблицы, используя вышеуказанные операторы CREATE .

примечание Установка join_use_nulls должна быть включена, чтобы обеспечить правильные результаты в соответствии со стандартом SQL.

Запросы генерируются с помощью ./qgen -s <scaling_factor> . Примеры запросов для s = 100 :

Корректность

Результаты запросов совпадают с официальными результатами, если не указано иное. Для проверки создайте базу данных TPC-H с коэффициентом масштаба = 1 ( dbgen , см. выше) и сравните с ожидаемыми результатами в tpch-kit.

Q1

Q2

примечание На февраль 2025 года, запрос не работает из коробки из-за коррелированных подзапросов. Соответствующая проблема: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/6697 Эта альтернативная формулировка работает и была проверена на соответствие результирующим данным.

Q3

Q4

примечание На февраль 2025 года, запрос не работает из коробки из-за коррелированных подзапросов. Соответствующая проблема: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/6697 Эта альтернативная формулировка работает и была проверена на соответствие результирующим данным.

Q5

Q6

примечание На февраль 2025 года, запрос не работает из коробки из-за ошибки с добавлением Decimal. Соответствующая проблема: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/70136 Эта альтернативная формулировка работает и была проверена на соответствие результирующим данным.

Q7

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Q16

Q17

примечание На февраль 2025 года, запрос не работает из коробки из-за коррелированных подзапросов. Соответствующая проблема: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/6697 Эта альтернативная формулировка работает и была проверена на соответствие результирующим данным.

Q18

Q19

Q20

примечание На февраль 2025 года, запрос не работает из коробки из-за коррелированных подзапросов. Соответствующая проблема: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/6697

Q21

примечание На февраль 2025 года, запрос не работает из коробки из-за коррелированных подзапросов. Соответствующая проблема: https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/6697

Q22