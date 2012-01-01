TPC-DS (2012)

Аналогично Star Schema Benchmark (SSB), TPC-DS основан на TPC-H, но пошел противоположным путем, т.е. увеличил количество необходимых соединений, сохраняя данные в сложной схеме снежинки (24 вместо 8 таблиц). Распределение данных нестабильно (например, нормальное и распределение Пуассона). Содержит 99 отчетов и ад-хок запросов с произвольными заменами.

Ссылки

Во-первых, клонируйте репозиторий TPC-DS и скомпилируйте генератор данных:

Затем сгенерируйте данные. Параметр -scale указывает масштабный коэффициент.

Затем сгенерируйте запросы (используйте тот же масштабный коэффициент):

Теперь создайте таблицы в ClickHouse. Вы можете использовать оригинальные определения таблиц в tools/tpcds.sql или "настроенные" определения таблиц с правильно определенными индексами первичного ключа и колонками типа LowCardinality там, где это имеет смысл.

Данные можно импортировать следующим образом:

Затем выполните сгенерированные запросы.