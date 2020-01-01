Анализ данных Stack Overflow с помощью ClickHouse
Этот набор данных содержит все
Posts,
Users,
Votes,
Comments,
Badges,
PostHistory и
PostLinks, которые произошли на Stack Overflow.
Пользователи могут либо скачать подготовленные версии данных в формате Parquet, содержащие каждый пост до апреля 2024 года, либо скачать последние данные в формате XML и загрузить их. Stack Overflow периодически предоставляет обновления этих данных — исторически каждые 3 месяца.
Следующая диаграмма показывает схему доступных таблиц в формате Parquet.
Описание схемы этих данных можно найти здесь.
Подготовленные данные
Мы предоставляем копию этих данных в формате Parquet, актуальную на апрель 2024 года. Хотя для ClickHouse это относительно небольшие данные по количеству строк (60 миллионов постов), этот набор данных содержит значительные объемы текста и большие колонки String.
Следующие временные показатели относятся к облачному кластеру ClickHouse с 24 vCPU и размером 96 GiB, расположенному в
eu-west-2. Набор данных находится в
eu-west-3.
Посты
Посты также доступны по годам, например, https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/posts/2020.parquet
Голоса
Голоса также доступны по годам, например, https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/votes/2020.parquet
Комментарии
Комментарии также доступны по годам, например, https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/stackoverflow/parquet/comments/2020.parquet
Пользователи
Награды
Связи постов
История постов
Оригинальный набор данных
Оригинальный набор данных доступен в сжатом (7zip) формате XML по адресу https://archive.org/download/stackexchange — файлы с префиксом
stackoverflow.com*.
Скачивание
Эти файлы занимают около 35 ГБ и могут загружаться около 30 минут в зависимости от соединения с интернетом — сервер загрузки ограничивает скорость до 20 МБ/с.
Конвертирование в JSON
На момент написания ClickHouse не поддерживает XML в качестве формата ввода. Чтобы загрузить данные в ClickHouse, сначала необходимо преобразовать их в NDJSON.
Для преобразования XML в JSON мы рекомендуем использовать инструмент
xq для Linux, который представляет собой простой обертку для документов XML, основанную на
jq.
Установите xq и jq:
Следующие шаги применимы ко всем вышеупомянутым файлам. Мы используем файл
stackoverflow.com-Posts.7z в качестве примера. Измените его при необходимости.
Извлеките файл, используя p7zip. Это создаст один xml файл — в данном случае
Posts.xml.
Файлы сжимаются примерно в 4.5 раз. При размере 22 ГБ в сжатом виде файл постов требует около 97 ГБ в разжатом.
Следующая команда разбивает xml файл на файлы, каждый из которых содержит 10000 строк.
После выполнения вышеуказанной команды у пользователей будет набор файлов, каждый из которых содержит 10000 строк. Это обеспечивает, чтобы использование памяти следующей команды не было чрезмерным (преобразование xml в JSON выполняется в памяти).
Вышеприведенная команда произведет единственный файл
posts.json.
Загрузите в ClickHouse с помощью следующей команды. Обратите внимание, что схема указана для файла
posts.json. Это необходимо будет скорректировать в соответствии с типом данных чтобы соответствовать целевой таблице.
Примеры запросов
Несколько простых вопросов, чтобы вы начали.
Самые популярные теги на Stack Overflow
Пользователь с наибольшим количеством ответов (активные аккаунты)
Для аккаунта требуется
UserId.
Посты, связанные с ClickHouse, с наибольшим количеством просмотров
Самые спорные посты
Атрибуция
Мы благодарим Stack Overflow за предоставление этих данных по лицензии
cc-by-sa 4.0, признавая их усилия и оригинальный источник данных на https://archive.org/details/stackexchange.