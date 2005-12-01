Набор данных комментариев Reddit

Этот набор данных содержит общедоступные комментарии на Reddit, которые датируются с декабря 2005 года по март 2023 года, и включает в себя более 14 миллиардов строк данных. Исходные данные представлены в формате JSON в сжатых файлах, и строки выглядят следующим образом:

Особая благодарность Percona за мотивацию для загрузки этого набора данных, который мы скачали и сохранили в S3-бакете.

примечание Следующие команды были выполнены на производственной версии ClickHouse Cloud с минимальным объемом памяти, установленным на 720 ГБ. Чтобы запустить это в своем собственном кластере, замените default в вызове функции s3Cluster на имя вашего кластера. Если у вас нет кластера, замените функцию s3Cluster на функцию s3 .

Давайте создадим таблицу для данных Reddit:

примечание Имена файлов в S3 начинаются с RC_YYYY-MM , где YYYY-MM варьируется от 2005-12 до 2023-02 . Однако сжатие меняется несколько раз, поэтому расширения файлов не одинаковы. Например: имена файлов изначально RC_2005-12.bz2 до RC_2017-11.bz2

до затем они выглядят как RC_2017-12.xz до RC_2018-09.xz

до и, наконец, RC_2018-10.zst до RC_2023-02.zst

Мы начнем с одного месяца данных, но если вы хотите просто вставить каждую строку, пропустите к шагу 8 ниже. Следующий файл содержит 86 миллионов записей за декабрь 2017 года:

Это займет некоторое время в зависимости от ваших ресурсов, но когда это будет сделано, проверьте, что все прошло успешно:

Давайте посмотрим, сколько уникальных сабреддитов было в декабре 2017 года:

Этот запрос возвращает топ-10 сабреддитов (по количеству комментариев):

Вот топ-10 авторов за декабрь 2017 года по количеству опубликованных комментариев:

Мы уже вставили некоторые данные, но начнем сначала:

Это интересный набор данных, и похоже, что мы можем найти много интересной информации, так что давайте вставим весь набор данных с 2005 по 2023 год. По практическим причинам удобно вставлять данные по годам, начиная с...

...и заканчивая:

Если у вас нет кластера, используйте s3 вместо s3Cluster :

Чтобы проверить, что все прошло успешно, вот количество строк по годам (по состоянию на февраль 2023 года):

Давайте посмотрим, сколько строк было вставлено и сколько дискового пространства занимает таблица:

Обратите внимание, что сжатие дискового хранения составляет около 1/3 от несжатого объема:

Следующий запрос показывает, сколько у нас есть комментариев, авторов и субреддитов за каждый месяц:

Это значительный запрос, который должен обработать все 14.69 миллиардов строк, но мы все равно получаем впечатляющее время ответа (около 48 секунд):

Вот топ-10 сабреддитов 2022 года:

Давайте посмотрим, какие сабреддиты имели наибольшее увеличение комментариев с 2018 по 2019 год:

Похоже, что мемы и подростки активно использовали Reddit в 2019 году: