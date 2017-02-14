Перейти к основному содержимому
Набор данных LAION 5B

Введение

Набор данных LAION 5b содержит 5.85 миллиарда векторов изображений и текста и связанную с ними метаинформацию об изображениях. Векторы были сгенерированы с использованием модели Open AI CLIP ViT-L/14. Размерность каждого вектора составляет 768.

Этот набор данных можно использовать для моделирования проектирования, масштабирования и производительности для крупномасштабного, реального приложения векторного поиска. Набор данных может использоваться как для поиска по тексту, так и для поиска по изображениям.

Подробности о наборе данных

Полный набор данных доступен в виде смеси файлов npy и Parquet на the-eye.eu.

ClickHouse предоставил подмножество из 100 миллионов векторов в корзине S3. Корзина S3 содержит 10 файлов Parquet, каждый из которых заполнен 10 миллионами строк.

Рекомендуем пользователям сначала провести оценку размера, чтобы оценить требования к хранилищу и памяти для этого набора данных, обратившись к документации.

Шаги

Создать таблицу

Создайте таблицу laion_5b_100m для хранения векторов и связанных с ними атрибутов:

CREATE TABLE laion_5b_100m
(
    id UInt32,
    image_path String,
    caption String,
    NSFW Nullable(String) default 'unknown',
    similarity Float32,
    LICENSE Nullable(String),
    url String,
    key String,
    status LowCardinality(String),
    width Int32,
    height Int32,
    original_width Int32,
    original_height Int32,
    exif Nullable(String),
    md5 String,
    vector Array(Float32) CODEC(NONE)
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id)

id — это просто возрастающее целое число. Дополнительные атрибуты могут использоваться в предикатах для понимания поиска по сходству векторов в сочетании с постфильтрацией/предфильтрацией, как объяснено в документации.

Загрузить данные

Чтобы загрузить набор данных из всех файлов Parquet, выполните следующий SQL-запрос:

INSERT INTO laion_5b_100m SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/laion-5b/laion5b_100m_*.parquet');

Загрузка 100 миллионов строк в таблицу займет несколько минут.

В качестве альтернативы, можно выполнить отдельные SQL-запросы для загрузки конкретного числа файлов/строк.

INSERT INTO laion_5b_100m SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/laion-5b/laion5b_100m_part_1_of_10.parquet');
INSERT INTO laion_5b_100m SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/laion-5b/laion5b_100m_part_2_of_10.parquet');
⋮

Поиск KNN (k - ближайшие соседи) или поиск методом грубой силы включает в себя расчет расстояния каждого вектора в наборе данных до поискового вектора и затем упорядочивание расстояний для получения ближайших соседей. Мы можем использовать один из векторов из самого набора данных в качестве поискового вектора. Например:

SELECT id, url 
FROM laion_5b_100m
ORDER BY cosineDistance( vector, (SELECT vector FROM laion_5b_100m WHERE id = 9999) ) ASC
LIMIT 20

The vector in the row with id = 9999 is the embedding for an image of a Deli restaurant.

    ┌───────id─┬─url───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 1. │     9999 │ https://certapro.com/belleville/wp-content/uploads/sites/1369/2017/01/McAlistersFairviewHgts.jpg                                                                                                                                  │
 2. │ 60180509 │ https://certapro.com/belleville/wp-content/uploads/sites/1369/2017/01/McAlistersFairviewHgts-686x353.jpg                                                                                                                          │
 3. │  1986089 │ https://www.gannett-cdn.com/-mm-/ceefab710d945bb3432c840e61dce6c3712a7c0a/c=30-0-4392-3280/local/-/media/2017/02/14/FortMyers/FortMyers/636226855169587730-McAlister-s-Exterior-Signage.jpg?width=534&amp;height=401&amp;fit=crop │
 4. │ 51559839 │ https://img1.mashed.com/img/gallery/how-rich-is-the-mcalisters-deli-ceo-and-whats-the-average-pay-of-its-employees/intro-1619793841.jpg                                                                                           │
 5. │ 22104014 │ https://www.restaurantmagazine.com/wp-content/uploads/2016/04/Largest-McAlisters-Deli-Franchisee-to-Expand-into-Nebraska.jpg                                                                                                      │
 6. │ 54337236 │ http://www.restaurantnews.com/wp-content/uploads/2015/11/McAlisters-Deli-Giving-Away-Gift-Cards-With-Win-One-Gift-One-Holiday-Promotion.jpg                                                                                       │
 7. │ 20770867 │ http://www.restaurantnews.com/wp-content/uploads/2016/04/McAlisters-Deli-Aims-to-Attract-New-Franchisees-in-Florida-as-Chain-Enters-New-Markets.jpg                                                                               │
 8. │ 22493966 │ https://www.restaurantmagazine.com/wp-content/uploads/2016/06/McAlisters-Deli-Aims-to-Attract-New-Franchisees-in-Columbus-Ohio-as-Chain-Expands-feature.jpg                                                                       │
 9. │  2224351 │ https://holttribe.com/wp-content/uploads/2019/10/60880046-879A-49E4-8E13-1EE75FB24980-900x675.jpeg                                                                                                                                │
10. │ 30779663 │ https://www.gannett-cdn.com/presto/2018/10/29/PMUR/685f3e50-cce5-46fb-9a66-acb93f6ea5e5-IMG_6587.jpg?crop=2166,2166,x663,y0&amp;width=80&amp;height=80&amp;fit=bounds                                                             │
11. │ 54939148 │ https://www.priceedwards.com/sites/default/files/styles/staff_property_listing_block/public/for-lease/images/IMG_9674%20%28Custom%29_1.jpg?itok=sa8hrVBT                                                                          │
12. │ 95371605 │ http://www.restaurantmagazine.com/wp-content/uploads/2015/08/McAlisters-Deli-Signs-Development-Agreement-with-Kingdom-Foods-to-Grow-in-Southern-Mississippi.jpg                                                                   │
13. │ 79564563 │ https://www.restaurantmagazine.com/wp-content/uploads/2016/05/McAlisters-Deli-Aims-to-Attract-New-Franchisees-in-Denver-as-Chain-Expands.jpg                                                                                      │
14. │ 76429939 │ http://www.restaurantnews.com/wp-content/uploads/2016/08/McAlisters-Deli-Aims-to-Attract-New-Franchisees-in-Pennsylvania-as-Chain-Expands.jpg                                                                                     │
15. │ 96680635 │ https://img.claz.org/tc/400x320/9w3hll-UQNHGB9WFlhSGAVCWhheBQkeWh5SBAkUWh9SBgsJFxRcBUMNSR4cAQENXhJARwgNTRYcBAtDWh5WRQEJXR5SR1xcFkYKR1tYFkYGR1pVFiVyP0ImaTA                                                                        │
16. │ 48716846 │ http://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.nN2qJqGUJs_fVNdTiFyGnQHaEc                                                                                                                                                                      │
17. │  4472333 │ https://sgi.offerscdn.net/i/zdcs-merchants/05lG0FpXPIvsfiHnT3N8FQE.h200.w220.flpad.v22.bffffff.png                                                                                                                                │
18. │ 82667887 │ https://irs2.4sqi.net/img/general/200x200/11154479_OEGbrkgWB5fEGrrTkktYvCj1gcdyhZn7TSQSAqN2Yqw.jpg                                                                                                                                │
19. │ 57525607 │ https://knoji.com/images/logo/mcalistersdelicom.jpg                                                                                                                                                                               │
20. │ 15785896 │ https://www.groupnimb.com/mimg/merimg/mcalister-s-deli_1446088739.jpg                                                                                                                                                             │
    └──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

20 rows in set. Elapsed: 3.968 sec. Processed 100.38 million rows, 320.81 GB (25.30 million rows/s., 80.84 GB/s.)

Обратите внимание на задержку запроса, чтобы мы могли сравнить её с задержкой запроса ANN (с использованием векторного индекса). При 100 миллионах строк вышеуказанный запрос без векторного индекса может занять несколько секунд/минут.

Создать индекс сходства векторов

Запустите следующий SQL, чтобы определить и создать индекс сходства векторов в колонке vector таблицы laion_5b_100m:

ALTER TABLE laion_5b_100m ADD INDEX vector_index vector TYPE vector_similarity('hnsw', 'cosineDistance', 768, 'bf16', 64, 512);

ALTER TABLE laion_5b_100m MATERIALIZE INDEX vector_index SETTINGS mutations_sync = 2;

Параметры и соображения производительности для создания индекса и поиска описаны в документации. В приведенном выше операторе используются значения 64 и 512 соответственно для гиперпараметров HNSW M и ef_construction. Пользователям необходимо внимательно подбирать оптимальные значения для этих параметров, оценивая время создания индекса и качество результатов поиска в соответствии с выбранными значениями.

Создание и сохранение индекса может занять несколько часов для полного набора данных в 100 миллионов, в зависимости от количества доступных ядер CPU и пропускной способности хранилища.

Как только индекс сходства векторов был построен, запросы векторного поиска будут автоматически использовать индекс:

SELECT id, url 
FROM laion_5b_100m
ORDER BY cosineDistance( vector, (SELECT vector FROM laion_5b_100m WHERE id = 9999) ) ASC
LIMIT 20

Первоначальная загрузка векторного индекса в память может занять несколько секунд/минут.

Генерировать векторы для поискового запроса

Векторы эмбеддингов набора данных LAION 5b были сгенерированы с использованием модели OpenAI CLIP ViT-L/14.

Пример скрипта на Python представлен ниже, чтобы продемонстрировать, как программно сгенерировать векторы эмбеддингов с использованием API CLIP. Вектор поискового эмбеддинга затем передается в качестве аргумента функции cosineDistance() в запросе SELECT.

Чтобы установить пакет clip, пожалуйста, обратитесь к репозиторию OpenAI на GitHub.

import torch
import clip
import numpy as np
import sys
import clickhouse_connect

device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
model, preprocess = clip.load("ViT-L/14", device=device)


# Search for images that contain both a dog and a cat
text = clip.tokenize(["a dog and a cat"]).to(device)

with torch.no_grad():
    text_features = model.encode_text(text)
    np_arr = text_features.detach().cpu().numpy()

    # Pass ClickHouse credentials here
    chclient = clickhouse_connect.get_client()

    params = {'v1': list(np_arr[0])}
    result = chclient.query("SELECT id, url FROM laion_5b_100m ORDER BY cosineDistance(vector, %(v1)s) LIMIT 100",
                            parameters=params)

    # Write the results to a simple HTML page that can be opened in the browser. Some URLs may have become obsolete.
    print("<html>")
    for r in result.result_rows:
        print("<img src = ", r[1], 'width="200" height="200">')
    print("</html>")

Результат вышеуказанного поиска показан ниже:

Результаты поиска по сходству векторов