Данные экологических датчиков

Sensor.Community — это глобальная сеть датчиков, управляемая участниками, которая создает открытые экологические данные. Данные собираются с датчиков по всему миру. Каждый может купить датчик и установить его в любом месте. API для загрузки данных находится на GitHub, и данные доступны бесплатно по лицензии Database Contents License (DbCL).

к сведению Набор данных содержит более 20 миллиардов записей, поэтому будьте осторожны при копировании и вставке команд ниже, если ваши ресурсы не могут обрабатывать такой объем. Команды ниже были выполнены на Production экземпляре ClickHouse Cloud.

Данные находятся в S3, поэтому мы можем использовать функцию таблицы s3 для создания таблицы из файлов. Мы также можем выполнять запросы к данным на месте. Давайте посмотрим несколько строк перед попыткой вставить их в ClickHouse:

Данные находятся в CSV-файлах, но используют точки с запятой в качестве разделителя. Строки выглядят следующим образом:

Мы будем использовать следующую таблицу MergeTree , чтобы сохранить данные в ClickHouse:

У ClickHouse Cloud есть кластер с именем default . Мы будем использовать функцию таблицы s3Cluster , которая считывает файлы S3 параллельно с узлов вашего кластера. (Если у вас нет кластера, просто используйте функцию s3 и уберите имя кластера.)

Этот запрос займет некоторое время - это около 1.67T данных в не сжатом виде:

Вот ответ - который показывает количество строк и скорость обработки. Вход происходит со скоростью более 6 миллионов строк в секунду!

Давайте посмотрим, сколько места на диске требуется для таблицы sensors :

1.67T сжато до 310 GiB, и есть 20.69 миллиардов строк:

Давайте проанализируем данные, теперь когда они в ClickHouse. Обратите внимание, что количество данных увеличивается со временем, по мере развертывания новых датчиков:

Мы можем создать график в SQL Console, чтобы визуализировать результаты:

Этот запрос считает количество очень жарких и влажных дней:

Вот визуализация результата: