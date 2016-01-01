дата-сет DBpedia

Данные из набора данных dbpedia содержат 1 миллион статей из Википедии и их векторные вложения, сгенерированные с использованием модели text-embedding-3-large от OpenAI.
Этот набор данных является отличным стартовым набором для понимания векторных вложений, поиска векторного схожести и генеративного ИИ. Мы используем этот набор данных для демонстрации поиска приблизительных ближайших соседей в ClickHouse и простого, но мощного приложения вопросов и ответов.
Подробности набора данных
Набор данных содержит 26 файлов
Parquet, расположенных на huggingface.co. Файлы названы
0.parquet,
1.parquet, ...,
25.parquet. Чтобы увидеть несколько примеров строк из набора данных, посетите эту страницу Hugging Face.
Создание таблицы
Создайте таблицу
dbpedia для хранения идентификатора статьи, заголовка, текста и векторного вложения:
CREATE TABLE dbpedia
(
id String,
title String,
text String,
vector Array(Float32) CODEC(NONE)
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id);
Загрузка таблицы
Чтобы загрузить набор данных из всех файлов Parquet, выполните следующую команду shell:
$ seq 0 25 | xargs -P1 -I{} clickhouse client -q "INSERT INTO dbpedia SELECT _id, title, text, \"text-embedding-3-large-1536-embedding\" FROM url('https://huggingface.co/api/datasets/Qdrant/dbpedia-entities-openai3-text-embedding-3-large-1536-1M/parquet/default/train/{}.parquet') SETTINGS max_http_get_redirects=5,enable_url_encoding=0;"
В качестве альтернативы, отдельные SQL-запросы могут быть выполнены, как показано ниже, для загрузки каждого из 25 файлов Parquet:
INSERT INTO dbpedia SELECT _id, title, text, "text-embedding-3-large-1536-embedding" FROM url('https://huggingface.co/api/datasets/Qdrant/dbpedia-entities-openai3-text-embedding-3-large-1536-1M/parquet/default/train/0.parquet') SETTINGS max_http_get_redirects=5,enable_url_encoding=0;
INSERT INTO dbpedia SELECT _id, title, text, "text-embedding-3-large-1536-embedding" FROM url('https://huggingface.co/api/datasets/Qdrant/dbpedia-entities-openai3-text-embedding-3-large-1536-1M/parquet/default/train/1.parquet') SETTINGS max_http_get_redirects=5,enable_url_encoding=0;
...
INSERT INTO dbpedia SELECT _id, title, text, "text-embedding-3-large-1536-embedding" FROM url('https://huggingface.co/api/datasets/Qdrant/dbpedia-entities-openai3-text-embedding-3-large-1536-1M/parquet/default/train/25.parquet') SETTINGS max_http_get_redirects=5,enable_url_encoding=0;
Убедитесь, что в таблице
dbpedia отображается 1 миллион строк:
SELECT count(*)
FROM dbpedia
┌─count()─┐
1. │ 1000000 │
└─────────┘
Семантический поиск
Рекомендуемое чтение: "Руководство по векторным вложениям OpenAPI"
Семантический поиск (также называемый поиском схожести) с использованием векторных вложений включает в себя следующие шаги:
- Принять поисковый запрос от пользователя на естественном языке, например, "Расскажи мне о живописных железнодорожных путешествиях", “Триллеры, действие которых происходит в Европе” и т.д.
- Сгенерировать вектор вложения для поискового запроса с помощью модели LLM.
- Найти ближайших соседей к вектору вложения поиска в наборе данных.
Ближайшие соседи — это документы, изображения или содержимое, которые являются результатами, относящимися к запросу пользователя. Полученные результаты являются ключевым входом для Retrieval Augmented Generation (RAG) в приложениях генеративного ИИ.
Выполнение поиска векторной схожести с грубой силой
Поиск KNN (k - ближайших соседей) или поиск с грубой силой включает в себя вычисление расстояния каждого вектора в наборе данных до вектора вложения поиска, а затем упорядочение расстояний для получения ближайших соседей. С набором данных
dbpedia быстрая техника для визуального наблюдения семантического поиска — использовать векторные вложения из самого набора данных в качестве векторов поиска. Например:
SELECT id, title
FROM dbpedia
ORDER BY cosineDistance(vector, ( SELECT vector FROM dbpedia WHERE id = '<dbpedia:The_Remains_of_the_Day>') ) ASC
LIMIT 20
┌─id────────────────────────────────────────┬─title───────────────────────────┐
1. │ <dbpedia:The_Remains_of_the_Day> │ The Remains of the Day │
2. │ <dbpedia:The_Remains_of_the_Day_(film)> │ The Remains of the Day (film) │
3. │ <dbpedia:Never_Let_Me_Go_(novel)> │ Never Let Me Go (novel) │
4. │ <dbpedia:Last_Orders> │ Last Orders │
5. │ <dbpedia:The_Unconsoled> │ The Unconsoled │
6. │ <dbpedia:The_Hours_(novel)> │ The Hours (novel) │
7. │ <dbpedia:An_Artist_of_the_Floating_World> │ An Artist of the Floating World │
8. │ <dbpedia:Heat_and_Dust> │ Heat and Dust │
9. │ <dbpedia:A_Pale_View_of_Hills> │ A Pale View of Hills │
10. │ <dbpedia:Howards_End_(film)> │ Howards End (film) │
11. │ <dbpedia:When_We_Were_Orphans> │ When We Were Orphans │
12. │ <dbpedia:A_Passage_to_India_(film)> │ A Passage to India (film) │
13. │ <dbpedia:Memoirs_of_a_Survivor> │ Memoirs of a Survivor │
14. │ <dbpedia:The_Child_in_Time> │ The Child in Time │
15. │ <dbpedia:The_Sea,_the_Sea> │ The Sea, the Sea │
16. │ <dbpedia:The_Master_(novel)> │ The Master (novel) │
17. │ <dbpedia:The_Memorial> │ The Memorial │
18. │ <dbpedia:The_Hours_(film)> │ The Hours (film) │
19. │ <dbpedia:Human_Remains_(film)> │ Human Remains (film) │
20. │ <dbpedia:Kazuo_Ishiguro> │ Kazuo Ishiguro │
└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
20 rows in set. Elapsed: 0.261 sec. Processed 1.00 million rows, 6.22 GB (3.84 million rows/s., 23.81 GB/s.)
Запишите временные затраты на запрос, чтобы мы могли сравнить их с временными затратами на запрос ANN (с использованием векторного индекса). Также зафиксируйте временные затраты на запрос с холодным кэшем файлов ОС и с
max_threads=1, чтобы определить реальное использование вычислительных ресурсов и пропускной способности хранилища (экстраполируйте это на производственный набор данных с миллионами векторов!)
Создание индекса векторной схожести
Запустите следующий SQL для определения и создания индекса векторной схожести для столбца
vector:
ALTER TABLE dbpedia ADD INDEX vector_index vector TYPE vector_similarity('hnsw', 'cosineDistance', 1536, 'bf16', 64, 512);
ALTER TABLE dbpedia MATERIALIZE INDEX vector_index SETTINGS mutations_sync = 2;
Параметры и соображения по производительности для создания и поиска индекса описаны в документации.
Создание и сохранение индекса может занять несколько минут в зависимости от количества доступных ядер CPU и пропускной способности хранилища.
Выполнение поиска ANN
Приближенные ближайшие соседи или ANN относятся к группе технологий (например, специальные структуры данных, такие как графы и случайные леса), которые вычисляют результаты намного быстрее, чем точный поиск векторов. Точность результатов обычно "достаточно хороша" для практического использования. Многие приближенные техники предоставляют параметры для настройки компромисса между точностью результата и временем поиска.
После создания индекса векторной схожести запросы на поиск векторов будут автоматически использовать индекс:
SELECT
id,
title
FROM dbpedia
ORDER BY cosineDistance(vector, (
SELECT vector
FROM dbpedia
WHERE id = '<dbpedia:Glacier_Express>'
)) ASC
LIMIT 20
┌─id──────────────────────────────────────────────┬─title─────────────────────────────────┐
1. │ <dbpedia:Glacier_Express> │ Glacier Express │
2. │ <dbpedia:BVZ_Zermatt-Bahn> │ BVZ Zermatt-Bahn │
3. │ <dbpedia:Gornergrat_railway> │ Gornergrat railway │
4. │ <dbpedia:RegioExpress> │ RegioExpress │
5. │ <dbpedia:Matterhorn_Gotthard_Bahn> │ Matterhorn Gotthard Bahn │
6. │ <dbpedia:Rhaetian_Railway> │ Rhaetian Railway │
7. │ <dbpedia:Gotthard_railway> │ Gotthard railway │
8. │ <dbpedia:Furka–Oberalp_railway> │ Furka–Oberalp railway │
9. │ <dbpedia:Jungfrau_railway> │ Jungfrau railway │
10. │ <dbpedia:Monte_Generoso_railway> │ Monte Generoso railway │
11. │ <dbpedia:Montreux–Oberland_Bernois_railway> │ Montreux–Oberland Bernois railway │
12. │ <dbpedia:Brienz–Rothorn_railway> │ Brienz–Rothorn railway │
13. │ <dbpedia:Lauterbrunnen–Mürren_mountain_railway> │ Lauterbrunnen–Mürren mountain railway │
14. │ <dbpedia:Luzern–Stans–Engelberg_railway_line> │ Luzern–Stans–Engelberg railway line │
15. │ <dbpedia:Rigi_Railways> │ Rigi Railways │
16. │ <dbpedia:Saint-Gervais–Vallorcine_railway> │ Saint-Gervais–Vallorcine railway │
17. │ <dbpedia:Gatwick_Express> │ Gatwick Express │
18. │ <dbpedia:Brünig_railway_line> │ Brünig railway line │
19. │ <dbpedia:Regional-Express> │ Regional-Express │
20. │ <dbpedia:Schynige_Platte_railway> │ Schynige Platte railway │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
20 rows in set. Elapsed: 0.025 sec. Processed 32.03 thousand rows, 2.10 MB (1.29 million rows/s., 84.80 MB/s.)
Генерация вложений для поискового запроса
Запросы на поиск схожести, рассмотренные до сих пор, используют один из существующих векторов в таблице
dbpedia в качестве вектора поиска. В реальных приложениях вектор поиска должен быть сгенерирован для пользовательского входного запроса, который может быть на естественном языке. Вектор поиска должен генерироваться с использованием той же модели LLM, которая использовалась для генерации векторных вложений для набора данных.
Пример скрипта на Python приведен ниже, чтобы продемонстрировать, как программно вызывать API OpenAI для генерации векторных вложений с использованием модели
text-embedding-3-large. Затем вектор вложения поиска передается в качестве аргумента в функцию
cosineDistance() в запросе
SELECT.
Запуск скрипта требует установки ключа API OpenAI в переменной окружения
OPENAI_API_KEY. Ключ API OpenAI можно получить после регистрации на https://platform.openai.com.
import sys
from openai import OpenAI
import clickhouse_connect
ch_client = clickhouse_connect.get_client(compress=False) # Pass ClickHouse credentials
openai_client = OpenAI() # Set OPENAI_API_KEY environment variable
def get_embedding(text, model):
text = text.replace("\n", " ")
return openai_client.embeddings.create(input = [text], model=model, dimensions=1536).data[0].embedding
while True:
# Accept the search query from user
print("Enter a search query :")
input_query = sys.stdin.readline();
# Call OpenAI API endpoint to get the embedding
print("Generating the embedding for ", input_query);
embedding = get_embedding(input_query,
model='text-embedding-3-large')
# Execute vector search query in ClickHouse
print("Querying clickhouse...")
params = {'v1':embedding, 'v2':10}
result = ch_client.query("SELECT id,title,text FROM dbpedia ORDER BY cosineDistance(vector, %(v1)s) LIMIT %(v2)s", parameters=params)
for row in result.result_rows:
print(row[0], row[1], row[2])
print("---------------")
Демо-приложение вопросов и ответов
Примеры выше продемонстрировали семантический поиск и получение документов с использованием ClickHouse. Далее представлено очень простое, но высокопотенциальное приложение генеративного ИИ.
Приложение выполняет следующие шаги:
- Принимает тему в качестве входных данных от пользователя.
- Генерирует вектор вложения для темы, вызывая API OpenAI с моделью
text-embedding-3-large.
- Извлекает высокоактуальные статьи/документы из Википедии с использованием поиска векторной схожести по таблице
dbpedia.
- Принимает свободный вопрос на естественном языке от пользователя, касающийся темы.
- Использует API Чата OpenAI
gpt-3.5-turbo, чтобы ответить на вопрос, основываясь на знаниях из документов, извлеченных на шаге #3. Извлеченные на шаге #3 документы передаются в качестве контекста в API Чата и являются ключевой связью в генеративном ИИ.
Парочка примеров бесед с запуском приложения вопросов и ответов сначала приведены ниже, затем следует код для приложения вопросов и ответов. Запуск приложения требует установки ключа API OpenAI в переменной окружения
OPENAI_API_KEY. Ключ API OpenAI можно получить после регистрации на https://platform.openai.com.
$ python3 QandA.py
Enter a topic : FIFA world cup 1990
Generating the embedding for 'FIFA world cup 1990' and collecting 100 articles related to it from ClickHouse...
Enter your question : Who won the golden boot
Salvatore Schillaci of Italy won the Golden Boot at the 1990 FIFA World Cup.
Enter a topic : Cricket world cup
Generating the embedding for 'Cricket world cup' and collecting 100 articles related to it from ClickHouse...
Enter your question : Which country has hosted the world cup most times
England and Wales have hosted the Cricket World Cup the most times, with the tournament being held in these countries five times - in 1975, 1979, 1983, 1999, and 2019.
$
Код:
import sys
import time
from openai import OpenAI
import clickhouse_connect
ch_client = clickhouse_connect.get_client(compress=False) # Pass ClickHouse credentials here
openai_client = OpenAI() # Set the OPENAI_API_KEY environment variable
def get_embedding(text, model):
text = text.replace("\n", " ")
return openai_client.embeddings.create(input = [text], model=model, dimensions=1536).data[0].embedding
while True:
# Take the topic of interest from user
print("Enter a topic : ", end="", flush=True)
input_query = sys.stdin.readline()
input_query = input_query.rstrip()
# Generate an embedding vector for the search topic and query ClickHouse
print("Generating the embedding for '" + input_query + "' and collecting 100 articles related to it from ClickHouse...");
embedding = get_embedding(input_query,
model='text-embedding-3-large')
params = {'v1':embedding, 'v2':100}
result = ch_client.query("SELECT id,title,text FROM dbpedia ORDER BY cosineDistance(vector, %(v1)s) LIMIT %(v2)s", parameters=params)
# Collect all the matching articles/documents
results = ""
for row in result.result_rows:
results = results + row[2]
print("\nEnter your question : ", end="", flush=True)
question = sys.stdin.readline();
# Prompt for the OpenAI Chat API
query = f"""Use the below content to answer the subsequent question. If the answer cannot be found, write "I don't know."
Content:
\"\"\"
{results}
\"\"\"
Question: {question}"""
GPT_MODEL = "gpt-3.5-turbo"
response = openai_client.chat.completions.create(
messages=[
{'role': 'system', 'content': "You answer questions about {input_query}."},
{'role': 'user', 'content': query},
],
model=GPT_MODEL,
temperature=0,
)
# Print the answer to the question!
print(response.choices[0].message.content)
print("\n")