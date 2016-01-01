COVID-19 Open-Data

COVID-19 Open-Data пытается собрать крупнейшую эпидемиологическую базу данных по Covid-19, наряду с мощным набором обширных ковариат. Она включает открытые, публично доступные лицензированные данные, касающиеся демографии, экономики, эпидемиологии, географии, здравоохранения, госпитализаций, мобильности, государственных мер, погоды и многого другого.

Подробности можно найти на GitHub здесь.

Легко вставить эти данные в ClickHouse...

примечание Следующие команды были выполнены на Production экземпляре ClickHouse Cloud. Вы можете легко запустить их на локальной установке.

Давайте посмотрим, как выглядят данные:

CSV файл имеет 10 колонок:

Теперь давайте посмотрим некоторые строки:

Обратите внимание, что функция url легко считывает данные из CSV файла:

Теперь мы создадим таблицу, зная, как выглядят данные:

Следующая команда вставляет весь набор данных в таблицу covid19 :

Это происходит довольно быстро - давайте посмотрим, сколько строк было вставлено:

Давайте посмотрим, сколько случаев Covid-19 было зарегистрировано:

Вы заметите, что в данных много нулей по датам - либо выходные, либо дни, когда данные не были сообщены каждый день. Мы можем использовать оконную функцию, чтобы сгладить средние значения новых случаев за день:

Этот запрос определяет последние значения для каждого местоположения. Мы не можем использовать max(date) , так как не все страны сообщали данные каждый день, поэтому мы берем последнюю строку, используя ROW_NUMBER :

Мы можем использовать lagInFrame , чтобы определить LAG новых случаев каждый день. В этом запросе мы фильтруем по местоположению US_DC :

Ответ выглядит следующим образом:

Этот запрос вычисляет процент изменения новых случаев каждый день и включает простую колонку increase или decrease в результирующем наборе:

Результаты выглядят так: