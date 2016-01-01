COVID-19 Open-Data
COVID-19 Open-Data пытается собрать крупнейшую эпидемиологическую базу данных по Covid-19, наряду с мощным набором обширных ковариат. Она включает открытые, публично доступные лицензированные данные, касающиеся демографии, экономики, эпидемиологии, географии, здравоохранения, госпитализаций, мобильности, государственных мер, погоды и многого другого.
Подробности можно найти на GitHub здесь.
Легко вставить эти данные в ClickHouse...
Следующие команды были выполнены на Production экземпляре ClickHouse Cloud. Вы можете легко запустить их на локальной установке.
- Давайте посмотрим, как выглядят данные:
CSV файл имеет 10 колонок:
- Теперь давайте посмотрим некоторые строки:
Обратите внимание, что функция
url легко считывает данные из CSV файла:
- Теперь мы создадим таблицу, зная, как выглядят данные:
- Следующая команда вставляет весь набор данных в таблицу
covid19:
- Это происходит довольно быстро - давайте посмотрим, сколько строк было вставлено:
- Давайте посмотрим, сколько случаев Covid-19 было зарегистрировано:
- Вы заметите, что в данных много нулей по датам - либо выходные, либо дни, когда данные не были сообщены каждый день. Мы можем использовать оконную функцию, чтобы сгладить средние значения новых случаев за день:
- Этот запрос определяет последние значения для каждого местоположения. Мы не можем использовать
max(date), так как не все страны сообщали данные каждый день, поэтому мы берем последнюю строку, используя
ROW_NUMBER:
- Мы можем использовать
lagInFrame, чтобы определить
LAGновых случаев каждый день. В этом запросе мы фильтруем по местоположению
US_DC:
Ответ выглядит следующим образом:
- Этот запрос вычисляет процент изменения новых случаев каждый день и включает простую колонку
increaseили
decreaseв результирующем наборе:
Результаты выглядят так:
Как упомянуто в репозитории GitHub, набор данных больше не обновляется с 15 сентября 2022 года.