Вышки сотовой связи

SELECT radio, count() AS c FROM cell_towers GROUP BY radio ORDER BY c DESC







┌─radio─┬────────c─┐



│ UMTS │ 20686487 │



│ LTE │ 12101148 │



│ GSM │ 9931312 │



│ CDMA │ 556344 │



│ NR │ 867 │



└───────┴──────────┘