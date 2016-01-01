Отзыв клиента Amazon
Этот набор данных содержит более 150 миллионов отзывов клиентов о продуктах Amazon. Данные находятся в сжимаемых файлах Parquet в AWS S3, общий размер которых составляет 49 ГБ (в сжатом виде). Давайте пройдем через шаги, чтобы вставить их в ClickHouse.
Запросы ниже были выполнены на Production экземпляре ClickHouse Cloud.
Загрузка набора данных
- Без вставки данных в ClickHouse мы можем выполнить запросы на месте. Давайте захватим несколько строк, чтобы увидеть, как они выглядят:
Строки выглядят следующим образом:
- Давайте определим новую таблицу
MergeTreeс именем
amazon_reviews, чтобы хранить эти данные в ClickHouse:
- Следующая команда
INSERTиспользует функцию таблицы
s3Cluster, которая позволяет обрабатывать несколько файлов S3 параллельно, используя все узлы вашего кластера. Мы также используем подстановочный знак для вставки любого файла, который начинается с имени
https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/amazon_reviews/amazon_reviews_*.snappy.parquet:
В ClickHouse Cloud имя кластера —
default. Измените
default на имя вашего кластера...или используйте функцию таблицы
s3 (вместо
s3Cluster), если у вас нет кластера.
- Этот запрос не занимает много времени — в среднем около 300 000 строк в секунду. Через 5 минут вы должны увидеть все строки, вставленные:
- Давайте посмотрим, сколько места занимают наши данные:
Исходные данные занимали около 70 ГБ, но в ClickHouse они занимают около 30 ГБ:
Примеры запросов
- Давайте выполним несколько запросов... вот 10 самых полезных отзывов в наборе данных:
Обратите внимание, что запрос должен обработать все 151M строк, но занимает меньше одной секунды!
- Вот 10 самых популярных продуктов на Amazon с наибольшим количеством отзывов:
- Вот средние оценки отзывов по месяцам для каждого продукта (настоящий вопрос на собеседовании в Amazon!):
Он вычисляет все месячные средние значения для каждого продукта, но мы вернули только 20 строк:
- Вот общее количество голосов по категориям продуктов. Этот запрос быстрый, потому что
product_categoryнаходится в первичном ключе:
- Давайте найдем продукты, в которых слово "ужасный" встречается чаще всего в отзыве. Это большая задача — нужно проанализировать более 151M строк в поисках одного слова:
Запрос выполняется всего за 4 секунды — что впечатляет — и результаты очень интересны:
- Мы можем снова выполнить тот же запрос, но на этот раз будем искать великолепный в отзывах: