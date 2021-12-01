Тестовые массивы данных
Этот раздел описывает как получить тестовые массивы данных и загрузить их в ClickHouse. Для некоторых тестовых массивов данных также доступны тестовые запросы.
- Анонимизированные данные Яндекс.Метрики
- Star Schema Benchmark
- Набор данных кулинарных рецептов
- WikiStat
- Терабайт логов кликов от Criteo
- AMPLab Big Data Benchmark
- Данные о такси в Нью-Йорке
- Набор данных о воздушном движении OpenSky Network 2020
- Данные о стоимости недвижимости в Великобритании
- OnTime
- Вышки сотовой связи