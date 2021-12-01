Можно ли использовать ClickHouse для хранения данных вида "ключ-значение"?
Если отвечать коротко, то "нет". Операции над данными вида "ключ-значение" занимают одну из верхних позиций в списке ситуаций, когда категорически не стоит{.text-danger} использовать ClickHouse. Это OLAP СУБД, в то время как есть много специализированных СУБД для данных вида "ключ-значение".
Тем не менее, в некоторых ситуациях имеет смысл использовать ClickHouse для запросов над данными вида "ключ-значение". Чаще всего это относится к системам с относительно невысокой нагрузкой, в которых основной объем операций относится к аналитической обработке данных и отлично подходит для ClickHouse. Однако в них есть некий второстепенный процесс, в котором нужно обрабатывать данные вида "ключ-значение", при этом процесс не требует слишком высокой производительности и не имеет строгих ограничений по задержкам выполнения запросов. Если у вас нет ограничений по бюджету, вы можете использовать для таких операций вспомогательную базу данных "ключ-значение", но это увеличит расходы на обслуживание еще одной СУБД (мониторинг, бэкапы и т.д.).
Если вы все же решите не следовать рекомендациям и использовать ClickHouse для работы с данными вида "ключ-значение", вот несколько советов:
Главная причина, по которой точечный запрос в ClickHouse становится ресурсозатратным — это разреженный индекс для первичного ключа в таблице семейства MergeTree. Этот индекс не может обращаться напрямую к каждой строке данных, вместо этого он обращается к каждой N-ой строке, а затем сканирует соседние строки вплоть до указанной, обрабатывая по пути лишние данные. При обработке данных вида "ключ-значение" может быть полезно уменьшить значение N при помощи настройки
index_granularity.
ClickHouse хранит столбцы в отдельных файлах, поэтому чтобы собрать одну полную строку, ему приходится обрабатывать все эти файлы. Их количество растет линейно в зависимости от количества столбцов, поэтому при обработке данных вида "ключ-значение" стоит избегать использования множества столбцов и поместить все нужные данные в один столбец с типом
Stringв формате JSON, Protobuf или другом подходящем формате.
Подумайте об использовании табличного движка Join вместо обычных таблиц
MergeTreeи функции joinGet для получения данных. В этом случае производительность выполнения запросов может быть выше, но могут появиться проблемы с надежностью и удобством. Пример такого использования описан здесь.