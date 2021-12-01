Можно ли использовать ClickHouse для хранения данных вида "ключ-значение"?

Если отвечать коротко, то "нет". Операции над данными вида "ключ-значение" занимают одну из верхних позиций в списке ситуаций, когда категорически не стоит{.text-danger} использовать ClickHouse. Это OLAP СУБД, в то время как есть много специализированных СУБД для данных вида "ключ-значение".

Тем не менее, в некоторых ситуациях имеет смысл использовать ClickHouse для запросов над данными вида "ключ-значение". Чаще всего это относится к системам с относительно невысокой нагрузкой, в которых основной объем операций относится к аналитической обработке данных и отлично подходит для ClickHouse. Однако в них есть некий второстепенный процесс, в котором нужно обрабатывать данные вида "ключ-значение", при этом процесс не требует слишком высокой производительности и не имеет строгих ограничений по задержкам выполнения запросов. Если у вас нет ограничений по бюджету, вы можете использовать для таких операций вспомогательную базу данных "ключ-значение", но это увеличит расходы на обслуживание еще одной СУБД (мониторинг, бэкапы и т.д.).

Если вы все же решите не следовать рекомендациям и использовать ClickHouse для работы с данными вида "ключ-значение", вот несколько советов: