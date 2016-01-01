Возможна ли развертка ClickHouse с отделением хранения и вычислений?

Краткий ответ: "да".

Объектное хранилище (S3, GCS) может использоваться в качестве эластичного основного хранилища для данных в таблицах ClickHouse. Опубликованы руководства по MergeTree с поддержкой S3 и MergeTree с поддержкой GCS. В этой конфигурации только метаданные хранятся локально на вычислительных узлах. Вы можете легко увеличивать и уменьшать вычислительные ресурсы в этой установке, поскольку дополнительные узлы должны только реплицировать метаданные.