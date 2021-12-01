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Как импортировать JSON в ClickHouse?

ClickHouse поддерживает широкий спектр входных и выходных форматов данных. Среди них есть множество вариаций JSON, но чаще всего для импорта данных используют JSONEachRow: один JSON-объект в строке, каждый объект с новой строки.

С помощью HTTP-интерфейса:

$ echo '{"foo":"bar"}' | curl 'http://localhost:8123/?query=INSERT%20INTO%20test%20FORMAT%20JSONEachRow' --data-binary @-



При помощи интефейса CLI:

$ echo '{"foo":"bar"}' | clickhouse-client ---query = "INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow"



Чтобы не вставлять данные вручную, используйте одну из готовых библиотек.