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Как импортировать JSON в ClickHouse?

ClickHouse поддерживает широкий спектр входных и выходных форматов данных. Среди них есть множество вариаций JSON, но чаще всего для импорта данных используют JSONEachRow: один JSON-объект в строке, каждый объект с новой строки.

Примеры

С помощью HTTP-интерфейса:

$ echo '{"foo":"bar"}' | curl 'http://localhost:8123/?query=INSERT%20INTO%20test%20FORMAT%20JSONEachRow' --data-binary @-

При помощи интефейса CLI:

$ echo '{"foo":"bar"}'  | clickhouse-client ---query="INSERT INTO test FORMAT JSONEachRow"

Чтобы не вставлять данные вручную, используйте одну из готовых библиотек.

Полезные настройки

  • input_format_skip_unknown_fields позволяет импортировать JSON, даже если он содержит дополнительные поля, которых нет в таблице (отбрасывая лишние поля).

  • input_format_import_nested_json позволяет импортировать вложенные JSON-объекты в столбцы типа Nested.

    "Примечание"

    В HTTP-интерфейсе настройки передаются через параметры GET запроса, в CLI interface — как дополнительные аргументы командной строки, начинающиеся с --.