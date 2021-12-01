Почему ClickHouse так быстро работает?

Производительность изначально заложена в архитектуре ClickHouse. Высокая скорость выполнения запросов была и остается самым важным критерием, который учитывается при разработке. Но мы обращаем внимание и на другие характеристики, такие как удобство использования, масштабируемость, безопасность. Всё это делает ClickHouse настоящей промышленной разработкой.

Сначала ClickHouse создавался как прототип, который должен был отлично справляться с одной единственной задачей — отбирать и агрегировать данные с максимальной скоростью. Это необходимо, чтобы создать обычный аналитический отчет, и именно это делает стандартный запрос GROUP BY. Для решения такой задачи команда разработки ClickHouse приняла несколько архитектурных решений:

Столбцовое хранение данных : Исходные данные часто содержат сотни или даже тысячи столбцов, в то время как для конкретного отчета нужны только несколько из них. Система не должна читать ненужные столбцы, поскольку операции чтения данных с диска — самые дорогостоящие.

Индексы : ClickHouse хранит структуры данных в оперативной памяти, что позволяет считывать не только нужные столбцы, но и нужные диапазоны строк для этих столбцов.

Сжатие данных : Различные способы хранения смежных значений в столбце позволяют достигать более высокой степени сжатия данных (по сравнению с обычными строковыми СУБД), т.к. в смежных строках значения часто бывают одинаковыми или близкими. В дополнение к универсальному сжатию ClickHouse поддерживает специализированные кодеки, которые позволяют еще больше уменьшить объемы хранимых данных.

Векторные запросы : ClickHouse не только хранит, но и обрабатывает данные в столбцах. Это приводит к лучшей утилизации кеша процессора и позволяет использовать инструкции SIMD.

Масштабируемость : ClickHouse может задействовать все доступные мощности процессоров и объемы дисков, чтобы выполнить даже одиночный запрос. Не только на отдельном сервере, но и в целом кластере.

Похожие техники используют и многие другие СУБД. Внимание к мельчайшим деталям — вот что на самом деле выделяет ClickHouse. Большинство языков программирования поддерживают большинство распространенных алгоритмов и структур данных, но как правило, они бывают слишком универсальными, чтобы быть по-настоящему эффективными. Мы рассматриваем каждую задачу как тонкий инструмент со множеством настроек, вместо того чтобы просто взять какую-то случайную реализацию. Например, если вам нужна хеш-таблица, вот несколько ключевых вопросов, которые нужно продумать:

Какую хеш-функцию выбрать?

Каким способом разрешать коллизии: открытая адресация или метод цепочек?

Как хранить данные в памяти: ключи и значения в одном массиве или в отдельных? Будут ли там храниться маленькие или большие значения?

Фактор заполнения: когда и как менять размер таблицы? Как перемещать значения при изменении размера?

Будут ли значения удаляться и если да, то какой алгоритм сработает лучше?

Понадобится ли быстрое зондирование с использованием битовых масок, встроенное хранение строковых ключей, поддержка неперемещаемых значений, предварительная выборка и пакетная обработка?

Хеш-таблица — ключевая структура данных для реализации GROUP BY , и ClickHouse автоматически выбирает одну из более 30 вариаций для каждого специфического запроса.

Для алгоритмов сортировки, например, следует продумать следующие вопросы:

Что будет сортироваться: массив чисел, кортежей, строк или структур?

Доступны ли все данные в оперативной памяти?

Нужна ли стабильная сортировка?

Нужна ли полная сортировка? Может быть, будет достаточно частичной или выборочной сортировки?

Как сравнивать данные?

Не являются ли данные частично отсортированными?

Алгоритмы, основанные на характеристиках рабочих данных, обычно дают лучшие результаты, чем их более универсальные аналоги. Если заранее неизвестно, с какими данными придется работать, ClickHouse будет в процессе выполнения пробовать различные реализации и в итоге выберет оптимальный вариант. Например, рекомендуем прочитать статью о том, как в ClickHouse реализуется распаковка LZ4.

Ну и последнее, но тем не менее важное условие: команда ClickHouse постоянно отслеживает в интернете сообщения пользователей о найденных ими удачных реализациях, алгоритмах или структурах данных, анализирует и пробует новые идеи. Иногда в этом потоке сообщений попадаются действительно ценные предложения.