Кто пользуется ClickHouse?

Так как CH является продуктом с открытым исходным кодом, на этот вопрос не так просто ответить. Вы не должны сообщать кому-либо о том, что вы начали пользоваться ClickHouse, достаточно взять исходный код или предкомпилированный установочный пакет. Не нужно подписывать контракт, а лицензия Apache 2.0 позволяет распространять ПО без ограничений.

Кроме того, стек используемых технологий часто не раскрывается из-за NDA. Некоторые компании рассматривают технологии, которыми пользуются, как своё конкурентное преимущество, даже если это продукты с открытым исходным кодом. Такие компании не позволяют сотрудникам рассказывать о том, с каким ПО они работают, или требуют согласовывать это с PR-отделом.

Итак, как же узнать, кто пользуется ClickHouse?

Один из способов — поспрашивать в своем окружении. В разговорах люди более охотно делятся тем, какие технологии внедрены в их компаниях, какие задачи решаются с их помощью, могут назвать характеристики аппаратного обеспечения, объемы данных и т.д. Мы регулярно разговариваем с пользователями во время митапов ClickHouse по всему миру и слышали о более чем 1000 компаний, которые пользуются ClickHouse. К сожалению, мы не можем раскрывать подробности, потому что по умолчанию считаем такие истории защищенными NDA, чтобы избежать любых возможных проблем. Вы можете прийти на любой из наших будущих митапов и самостоятельно поговорить с другими пользователями. Мы анонсируем события по разным каналам, например, вы можете подписаться на наш Twitter.

Второй способ узнать — посмотреть, что компании говорят публично о том, как именно они пользуются ClickHouse. Это более существенная информация, потому что ее можно найти в публикациях в блогах, видеозаписях разговоров, презентациях и т.д. Мы собираем ссылки на такие материалы на своей странице Пользователи ClickHouse. Будем рады, если вы поделитесь историей вашей компании или ссылками по теме (но всегда помните о том, что не стоит нарушать NDA).

В числе пользователей есть множество очень крупных компаний, знакомых вам, таких как Bloomberg, Cisco, China Telecom, Tencent или Uber, но на самом деле это далеко не полный перечень. К примеру, если вы возьмете список Forbes крупнейших ИТ-компаний в 2020, то увидите, что более половины из этих компаний так или иначе пользуются ClickHouse. Также необходимо упомянуть Яндекс — компанию, которая открыла исходный код ClickHouse в 2016 году и является одной из самых крупных ИТ-компаний в Европе.