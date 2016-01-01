Поддерживает ли ClickHouse обновления в режиме реального времени?

ClickHouse поддерживает оператор UPDATE и способен выполнять обновления в реальном времени с той же скоростью, с какой выполняет операции INSERT.

Это стало возможным благодаря структуре данных patch parts, которая позволяет быстро применять изменения без существенного влияния на производительность запросов SELECT.

Кроме того, благодаря многоверсионному управлению конкурентным доступом (MVCC) и изоляции снимков (snapshot isolation) обновления обладают ACID‑свойствами.