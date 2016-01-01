Какой синтаксис SQL поддерживает ClickHouse?

ClickHouse полностью поддерживает синтаксис SQL, включая такие возможности, как:

SQL/JSON и тип данных JSON (SQL-2023)

оконные функции (SQL-2003)

общие табличные выражения (CTE) и рекурсивные запросы (SQL-1999)

ROLLUP, CUBE и GROUPING SETS (SQL-1999)

полная поддержка RBAC (SQL-1999)

коррелированные подзапросы (SQL-1992);

Поддержка подтверждена бенчмарками TPC-H и TPC-DS, а также SQLTest.

ClickHouse внедрил многие функции до того, как они были стандартизованы ISO/IEC, в том числе:

условные агрегатные функции

агрегатные функции any

least и greatest

и GROUP BY ALL

расширенное использование псевдонимов

символ подчёркивания в числовых литералах

ClickHouse расширяет SQL, добавляя важные улучшения, повышающие удобство работы:

неограниченное использование псевдонимов

псевдонимы внутри предложения WITH

комбинаторы агрегатных функций

параметризованные агрегатные функции

приближённые агрегатные функции

встроенные и большие целочисленные типы данных, десятичные числа повышенной точности

функции высшего порядка для обработки массивов

предложение ARRAY JOIN и функция arrayJoin

агрегирование массивов

предложение LIMIT BY

GROUP BY WITH TOTALS

AS OF JOIN

ANY/ALL JOIN

естественный синтаксис для JSON

завершающая запятая в списке столбцов

порядок предложений FROM ... SELECT

типобезопасные параметры запросов и параметризованные представления

Некоторые из них потенциально могут быть включены в будущие стандарты SQL, при этом уже доступны пользователям ClickHouse.