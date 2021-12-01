Что значит “Не тормозит”?

Обычно этот вопрос возникает, когда люди видят официальные футболки ClickHouse. На них большими буквами написано “ClickHouse не тормозит”.

До того, как код ClickHouse стал открытым, его разрабатывали как собственную систему хранения данных в крупнейшей российской ИТ-компании Яндекс. Поэтому оригинальный слоган написан по-русски. После выхода версии с открытым исходным кодом мы впервые выпустили некоторое количество таких футболок для мероприятий в России, и просто оставили прежний слоган.

Когда мы решили отправить партию этих футболок на мероприятия вне России, мы пробовали подобрать подходящий английский слоган. К сожалению, мы так и не смогли придумать достаточно точный и выразительный перевод, ведь на русском этот слоган звучит очень ёмко и при этом довольно элегантно. К тому же, существовало ограничение по количеству символов на футболках. В итоге мы решили оставить русский вариант даже для международных событий. И это стало прекрасным решением, потому что люди по всему миру приятно удивлялись, когда видели фразу и интересовались, что же там написано.

Итак, как же объяснить эту фразу на английском? Вот несколько вариантов:

Если переводить буквально, то получится что-то подобное: “ClickHouse doesn’t press the brake pedal”.

Если же вы хотите максимально сохранить том смысл, который вкладывает в эту фразу человек из ИТ-сферы, то будет примерно следующее: “If your larger system lags, it’s not because it uses ClickHouse”.

Более короткие, но не такие точные версии: “ClickHouse is not slow”, “ClickHouse doesn’t lag” или просто “ClickHouse is fast”.

Если вы не видели наших футболок, посмотрите видео о ClickHouse. Например, вот это:

P.S. Эти футболки не продаются, а распространяются бесплатно на большинстве митапов ClickHouse, обычно в награду за самые интересные вопросы или другие виды активного участия.