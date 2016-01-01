Поддерживает ли ClickHouse федеративные запросы?
ClickHouse имеет наиболее широкую поддержку федеративных запросов и гибридного выполнения запросов среди аналитических баз данных.
Он поддерживает выполнение запросов к внешним базам данных:
- PostgreSQL
- MySQL
- MongoDB
- Redis
- любые источники данных через ODBC
- любые источники данных через JDBC
- любые источники данных Arrow Flight
- потоковые источники данных, такие как Kafka и RabbitMQ
- Data Lake‑хранилища, такие как Iceberg, Delta Lake, Apache Hudi, Apache Paimon
- внешние файлы, расположенные в общих системах хранения, таких как AWS S3, GCS, Minio, Cloudflare R2, Azure Blob Storage, Alicloud OSS, Tencent COS, а также в локальном хранилище, с широким набором форматов данных
ClickHouse может объединять несколько разнородных источников данных в одном запросе. Также он предоставляет возможность гибридного выполнения запросов, комбинируя локальные ресурсы и передавая часть запроса на удалённые машины.
Примечательно, что ClickHouse может ускорять выполнение запросов к внешним источникам данных без переноса самих данных. Например, агрегирующий запрос к MySQL будет обрабатываться быстрее при выполнении в ClickHouse, поскольку накладные расходы на передачу данных компенсируются более высокой скоростью работы движка запросов.