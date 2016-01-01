Поддерживает ли ClickHouse федеративные запросы?

ClickHouse имеет наиболее широкую поддержку федеративных запросов и гибридного выполнения запросов среди аналитических баз данных.

Он поддерживает выполнение запросов к внешним базам данных:

PostgreSQL

MySQL

MongoDB

Redis

любые источники данных через ODBC

любые источники данных через JDBC

любые источники данных Arrow Flight

потоковые источники данных, такие как Kafka и RabbitMQ

Data Lake‑хранилища, такие как Iceberg, Delta Lake, Apache Hudi, Apache Paimon

внешние файлы, расположенные в общих системах хранения, таких как AWS S3, GCS, Minio, Cloudflare R2, Azure Blob Storage, Alicloud OSS, Tencent COS, а также в локальном хранилище, с широким набором форматов данных

ClickHouse может объединять несколько разнородных источников данных в одном запросе. Также он предоставляет возможность гибридного выполнения запросов, комбинируя локальные ресурсы и передавая часть запроса на удалённые машины.

Примечательно, что ClickHouse может ускорять выполнение запросов к внешним источникам данных без переноса самих данных. Например, агрегирующий запрос к MySQL будет обрабатываться быстрее при выполнении в ClickHouse, поскольку накладные расходы на передачу данных компенсируются более высокой скоростью работы движка запросов.