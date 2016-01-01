Какие сторонние зависимости нужны для запуска ClickHouse?

ClickHouse не имеет никаких runtime-зависимостей. Он распространяется как один исполняемый бинарный файл, который является полностью самодостаточным. Это приложение предоставляет всю функциональность кластера, обрабатывает запросы, работает как рабочий узел кластера, как система координации, реализующая алгоритм консенсуса RAFT, а также как клиент или локальный движок запросов.

Этот уникальный архитектурный подход отличает его от других систем, которые часто имеют отдельные frontend‑, backend‑ или агрегирующие узлы, поскольку это упрощает развертывание, управление кластером и мониторинг.