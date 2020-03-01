Что означает название ClickHouse?
Это комбинация терминов Clickstream и Data wareHouse. Название пришло из Яндекс.Метрики, для которой первоначально был разработан ClickHouse — там он использовался для хранения истории визитов пользователей на сайты и всех пользовательских действий — "кликов". Кстати, ClickHouse по-прежнему выполняет эту функцию. Узнать об этом больше можно на странице истории ClickHouse.
Поскольку название составное, использовать его нужно следующим образом:
- единственно правильный способ написания — ClickHouse — с заглавной буквой H;
- если нужно сокращеннное название, используйте CH. Исторически сложилось, что в Китае также популярно сокращение CK — в основном, из-за того, что это название использовалось в одном из первых обсуждений ClickHouse на китайском языке.
"Забавный факт"
Спустя годы после того, как ClickHouse получил свое название, принцип комбинирования двух слов, каждое из которых имеет подходящий смысл, был признан лучшим способом назвать базу данных в [исследовании Andy Pavlo](https://www.cs.cmu.edu/~pavlo/blog/2020/03/on-naming-a-database-management-system.html), Associate Professor of Databases в Carnegie Mellon University. ClickHouse разделил награду "за лучшее название СУБД" с Postgres.