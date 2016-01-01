Поддерживает ли ClickHouse озёра данных?

ClickHouse поддерживает озёра данных (Data Lakes), включая Iceberg, Delta Lake, Apache Hudi, Apache Paimon, Hive.

Он поддерживает операции чтения и записи и обеспечивает полную совместимость с отсечением по партициям (partition pruning), отсечением на основе статистики (statistics-based pruning), эволюцией схемы (schema evolution), позиционными удалениями (positional deletes), удалениями по равенству (equality deletes), time travel и интроспекцией.

Озёра данных в ClickHouse поддерживаются с каталогами Unity, AWS Glue, Rest, Polaris и Hive Metastore, а также с отдельными таблицами.

Производительность запросов по озёрам данных на высочайшем уровне благодаря распределённой обработке, эффективному встроенному считывателю Parquet и кэшированию файлов данных.