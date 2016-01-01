Поддерживает ли ClickHouse частые одновременные запросы?

ClickHouse разработан для систем оперативной аналитики, которые могут напрямую обслуживать внешних пользователей. Он способен обрабатывать аналитические запросы с низкой задержкой (менее 10 миллисекунд) и высокой степенью параллелизма (более 10 000 запросов в секунду) на базах данных петабайтного масштаба, объединяя исторические данные и вставки в реальном времени.

Это становится возможным благодаря эффективной структуре индексов, гибкому кэшированию и доступным конфигурациям, таким как проекции и материализованные представления.

Встроенное управление доступом на основе ролей, квоты на использование ресурсов, настраиваемые ограничения сложности запросов, а также планировщик нагрузки делают ClickHouse идеальным слоем обслуживания поверх аналитических данных.