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uniqArrayIf

Описание

Комбинаторы Array и If могут быть применены к функции uniq для подсчета количества уникальных значений в массивах для строк, где условие истинно, используя агрегатную функцию комбинаторы uniqArrayIf.

примечание

-If и -Array могут быть объединены. Однако, сначала должен идти Array, затем If.

Это полезно, когда вам нужно подсчитать уникальные элементы в массиве на основе определенных условий, не прибегая к arrayJoin.

Пример использования

Подсчет уникальных продуктов, просмотренных по типу сегмента и уровню вовлеченности

В этом примере мы воспользуемся таблицей с данными покупательских сессий пользователей, чтобы подсчитать количество уникальных продуктов, просмотренных пользователями определенного сегмента пользователей и с показателем вовлеченности по времени, проведенному в сессии.

См. также