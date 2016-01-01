uniqArrayIf
Описание
Комбинаторы
Array и
If могут быть применены к функции
uniq для подсчета количества уникальных значений в массивах для строк, где условие истинно, используя агрегатную функцию комбинаторы
uniqArrayIf.
примечание
-
If и -
Array могут быть объединены. Однако, сначала должен идти
Array, затем
If.
Это полезно, когда вам нужно подсчитать уникальные элементы в массиве на основе определенных условий, не прибегая к
arrayJoin.
Пример использования
Подсчет уникальных продуктов, просмотренных по типу сегмента и уровню вовлеченности
В этом примере мы воспользуемся таблицей с данными покупательских сессий пользователей, чтобы подсчитать количество уникальных продуктов, просмотренных пользователями определенного сегмента пользователей и с показателем вовлеченности по времени, проведенному в сессии.