uniqArrayIf

Комбинаторы Array и If могут быть применены к функции uniq для подсчета количества уникальных значений в массивах для строк, где условие истинно, используя агрегатную функцию комбинаторы uniqArrayIf .

примечание - If и - Array могут быть объединены. Однако, сначала должен идти Array , затем If .

Это полезно, когда вам нужно подсчитать уникальные элементы в массиве на основе определенных условий, не прибегая к arrayJoin .

В этом примере мы воспользуемся таблицей с данными покупательских сессий пользователей, чтобы подсчитать количество уникальных продуктов, просмотренных пользователями определенного сегмента пользователей и с показателем вовлеченности по времени, проведенному в сессии.