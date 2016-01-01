uniqArray

Комбинатор Array может быть применен к функции uniq для расчета приблизительного количества уникальных элементов во всех массивах, используя агрегатную функцию uniqArray .

Функция uniqArray полезна, когда нужно посчитать уникальные элементы в нескольких массивах в наборе данных. Она эквивалентна использованию uniq(arrayJoin()) , где arrayJoin сначала распрямляет массивы, а затем uniq считает уникальные элементы.

В этом примере мы используем образец набора данных о интересах пользователей в разных категориях, чтобы продемонстрировать, как работает uniqArray . Мы сравним его с uniq(arrayJoin()) , чтобы показать разницу в подсчете уникальных элементов.

Функция uniqArray считает уникальные элементы во всех массивах вместе, аналогично uniq(arrayJoin()) . В этом примере: