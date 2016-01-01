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uniqArray

Описание

Комбинатор Array может быть применен к функции uniq для расчета приблизительного количества уникальных элементов во всех массивах, используя агрегатную функцию uniqArray.

Функция uniqArray полезна, когда нужно посчитать уникальные элементы в нескольких массивах в наборе данных. Она эквивалентна использованию uniq(arrayJoin()), где arrayJoin сначала распрямляет массивы, а затем uniq считает уникальные элементы.

Пример использования

В этом примере мы используем образец набора данных о интересах пользователей в разных категориях, чтобы продемонстрировать, как работает uniqArray. Мы сравним его с uniq(arrayJoin()), чтобы показать разницу в подсчете уникальных элементов.

Функция uniqArray считает уникальные элементы во всех массивах вместе, аналогично uniq(arrayJoin()). В этом примере:

  • uniqArray возвращает 5, поскольку существует 5 уникальных интересов среди всех пользователей: 'reading', 'gaming', 'music', 'sports', 'cooking'
  • uniq(arrayJoin()) также возвращает 5, показывая, что обе функции считают уникальные элементы во всех массивах

См. также