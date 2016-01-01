uniqArray
Описание
Комбинатор
Array
может быть применен к функции
uniq
для расчета приблизительного количества уникальных элементов во всех массивах,
используя агрегатную функцию
uniqArray.
Функция
uniqArray полезна, когда нужно посчитать уникальные элементы в нескольких
массивах в наборе данных. Она эквивалентна использованию
uniq(arrayJoin()), где
arrayJoin сначала распрямляет массивы, а затем
uniq считает уникальные элементы.
Пример использования
В этом примере мы используем образец набора данных о интересах пользователей в разных
категориях, чтобы продемонстрировать, как работает
uniqArray. Мы сравним его с
uniq(arrayJoin()), чтобы показать разницу в подсчете уникальных элементов.
Функция
uniqArray считает уникальные элементы во всех массивах вместе, аналогично
uniq(arrayJoin()).
В этом примере:
uniqArrayвозвращает 5, поскольку существует 5 уникальных интересов среди всех пользователей: 'reading', 'gaming', 'music', 'sports', 'cooking'
uniq(arrayJoin())также возвращает 5, показывая, что обе функции считают уникальные элементы во всех массивах