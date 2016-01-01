sumSimpleState

Комбинатор SimpleState может быть применен к функции sum для возвращения суммы по всем входным значениям. Он возвращает результат с типом SimpleAggregateFunction .

Рассмотрим практический пример, использующий таблицу, которая отслеживает голоса по публикациям. Для каждой публикации нам нужно поддерживать текущие итоги голосов за, голосов против и общий балл. Использование типа SimpleAggregateFunction с функцией sum подходит для этого случая, так как нам нужно хранить только текущие итоги, а не все состояние агрегации. В результате это будет быстрее и не потребует слияния частичных состояний агрегации.

Сначала мы создаем таблицу для сырых данных:

Затем мы создаем целевую таблицу, которая будет хранить агрегированные данные:

Затем мы создаем материализованное представление с колонками типа SimpleAggregateFunction :

Вставить тестовые данные: