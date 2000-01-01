sumMap

Комбинатор Map может быть применен к функции sum для вычисления суммы значений в Map в соответствии с каждым ключом, используя агрегатный комбинатор sumMap .

В этом примере мы создадим таблицу, которая будет хранить коды статусов и их количество для различных временных промежутков, где каждая строка содержит Map кодов статусов и соответствующих им количеств. Мы будем использовать sumMap , чтобы вычислить общее количество для каждого кода статуса в пределах каждого временного промежутка.

Функция sumMap вычислит общее количество для каждого кода статуса в пределах каждого временного промежутка. Например: