sumMap
Описание
Комбинатор
Map может быть применен к функции
sum для вычисления суммы значений в Map в соответствии с каждым ключом, используя агрегатный комбинатор
sumMap.
Пример использования
В этом примере мы создадим таблицу, которая будет хранить коды статусов и их количество для различных временных промежутков, где каждая строка содержит Map кодов статусов и соответствующих им количеств. Мы будем использовать
sumMap, чтобы вычислить общее количество для каждого кода статуса в пределах каждого временного промежутка.
Функция
sumMap вычислит общее количество для каждого кода статуса в пределах каждого временного промежутка. Например:
- В временном промежутке '2000-01-01 00:00:00':
- Статус 'a': 15
- Статус 'b': 25
- Статус 'c': 35 + 45 = 80
- Статус 'd': 55
- Статус 'e': 65
- В временном промежутке '2000-01-01 00:01:00':
- Статус 'd': 75
- Статус 'e': 85
- Статус 'f': 95 + 105 = 200
- Статус 'g': 115 + 125 = 240