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sumMap

Описание

Комбинатор Map может быть применен к функции sum для вычисления суммы значений в Map в соответствии с каждым ключом, используя агрегатный комбинатор sumMap.

Пример использования

В этом примере мы создадим таблицу, которая будет хранить коды статусов и их количество для различных временных промежутков, где каждая строка содержит Map кодов статусов и соответствующих им количеств. Мы будем использовать sumMap, чтобы вычислить общее количество для каждого кода статуса в пределах каждого временного промежутка.

Функция sumMap вычислит общее количество для каждого кода статуса в пределах каждого временного промежутка. Например:

  • В временном промежутке '2000-01-01 00:00:00':
    • Статус 'a': 15
    • Статус 'b': 25
    • Статус 'c': 35 + 45 = 80
    • Статус 'd': 55
    • Статус 'e': 65
  • В временном промежутке '2000-01-01 00:01:00':
    • Статус 'd': 75
    • Статус 'e': 85
    • Статус 'f': 95 + 105 = 200
    • Статус 'g': 115 + 125 = 240

Смотрите также