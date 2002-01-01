sumIf

Комбинатор If может быть применён к функции sum , чтобы вычислить сумму значений для строк, где условие истинно, используя агрегатную функцию-комбинатор sumIf .

В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит данные о продажах с флагами успеха, и будем использовать sumIf для расчета общей суммы продаж успешных транзакций.

Функция sumIf будет суммировать только те суммы, где is_successful = 1 . В этом случае она суммирует: 100.50 + 200.75 + 300.00 + 175.25.

В этом примере мы используем таблицу stock , доступную в ClickHouse playground, чтобы рассчитать объем торгов по направлению цен в первой половине 2002 года.