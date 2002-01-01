sumIf
Описание
Комбинатор
If может быть применён к функции
sum, чтобы вычислить сумму значений для строк, где условие истинно, используя агрегатную функцию-комбинатор
sumIf.
Пример использования
В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит данные о продажах с флагами успеха, и будем использовать
sumIf для расчета общей суммы продаж успешных транзакций.
Функция
sumIf будет суммировать только те суммы, где
is_successful = 1. В этом случае она суммирует: 100.50 + 200.75 + 300.00 + 175.25.
Расчет объема торгов по направлению цен
В этом примере мы используем таблицу
stock, доступную в ClickHouse playground, чтобы рассчитать объем торгов по направлению цен в первой половине 2002 года.
Расчет объема торгов по символу акции
В этом примере мы используем таблицу
stock, доступную в ClickHouse playground, чтобы рассчитать объем торгов по символу акции в 2006 году для трех крупнейших технологических компаний того времени.