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sumIf

Описание

Комбинатор If может быть применён к функции sum, чтобы вычислить сумму значений для строк, где условие истинно, используя агрегатную функцию-комбинатор sumIf.

Пример использования

В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит данные о продажах с флагами успеха, и будем использовать sumIf для расчета общей суммы продаж успешных транзакций.

Функция sumIf будет суммировать только те суммы, где is_successful = 1. В этом случае она суммирует: 100.50 + 200.75 + 300.00 + 175.25.

Расчет объема торгов по направлению цен

В этом примере мы используем таблицу stock, доступную в ClickHouse playground, чтобы рассчитать объем торгов по направлению цен в первой половине 2002 года.

Расчет объема торгов по символу акции

В этом примере мы используем таблицу stock, доступную в ClickHouse playground, чтобы рассчитать объем торгов по символу акции в 2006 году для трех крупнейших технологических компаний того времени.

Смотрите также