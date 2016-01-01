Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

sumArray

Описание

Комбинатор ForEach может быть применен к агрегатной функции sum, чтобы преобразовать ее из агрегатной функции, которая работает с значениями строк, в агрегатную функцию, которая работает с колонками массивов, применяя агрегирование к каждому элементу массива по строкам.

Пример использования

Для этого примера мы воспользуемся набором данных hits, доступным в нашем SQL playground.

Таблица hits содержит колонку с названием isMobile типа UInt8, которая может быть 0 для настольных устройств или 1 для мобильных:

Мы используем агрегатную функцию комбинатора sumForEach, чтобы проанализировать, как трафик с настольных и мобильных устройств варьируется по часам дня. Нажмите кнопку воспроизведения ниже, чтобы выполнить запрос интерактивно:

Смотрите также