sumArray
Описание
Комбинатор
ForEach может быть применен к агрегатной функции
sum, чтобы преобразовать ее из агрегатной функции, которая работает с значениями строк, в агрегатную функцию, которая работает с колонками массивов, применяя агрегирование к каждому элементу массива по строкам.
Пример использования
Для этого примера мы воспользуемся набором данных
hits, доступным в нашем SQL playground.
Таблица
hits содержит колонку с названием
isMobile типа UInt8, которая может быть
0 для настольных устройств или
1 для мобильных:
Мы используем агрегатную функцию комбинатора
sumForEach, чтобы проанализировать, как трафик с настольных и мобильных устройств варьируется по часам дня. Нажмите кнопку воспроизведения ниже, чтобы выполнить запрос интерактивно: