sumArray
Описание
Комбинатор
Array
может быть применен к функции
sum
для вычисления суммы всех элементов в массиве с использованием агрегирующей функции
sumArray.
Функция
sumArray полезна, когда необходимо вычислить общую сумму всех
элементов во множественных массивах в наборе данных.
Пример использования
В этом примере мы используем выборку данных о ежедневных продажах по
различным категориям товаров, чтобы продемонстрировать, как работает
sumArray. Мы рассчитаем общие продажи по всем категориям для каждого дня.
Функция
sumArray суммирует все элементы в каждом массиве
category_sales.
Например,
2024-01-01 она суммирует
100 + 200 + 150 = 450. Это дает
такой же результат, как и
arraySum.