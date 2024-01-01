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sumArray

Описание

Комбинатор Array может быть применен к функции sum для вычисления суммы всех элементов в массиве с использованием агрегирующей функции sumArray.

Функция sumArray полезна, когда необходимо вычислить общую сумму всех элементов во множественных массивах в наборе данных.

Пример использования

В этом примере мы используем выборку данных о ежедневных продажах по различным категориям товаров, чтобы продемонстрировать, как работает sumArray. Мы рассчитаем общие продажи по всем категориям для каждого дня.

Функция sumArray суммирует все элементы в каждом массиве category_sales. Например, 2024-01-01 она суммирует 100 + 200 + 150 = 450. Это дает такой же результат, как и arraySum.

Также смотрите