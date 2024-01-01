sumArray

Комбинатор Array может быть применен к функции sum для вычисления суммы всех элементов в массиве с использованием агрегирующей функции sumArray .

Функция sumArray полезна, когда необходимо вычислить общую сумму всех элементов во множественных массивах в наборе данных.

В этом примере мы используем выборку данных о ежедневных продажах по различным категориям товаров, чтобы продемонстрировать, как работает sumArray . Мы рассчитаем общие продажи по всем категориям для каждого дня.