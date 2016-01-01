quantilesTimingIf

Комбинатор If может применяться к функции quantilesTiming для расчета квантилей значений времени для строк, где условие истинно, с использованием агрегирующей функции quantilesTimingIf .

В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит время отклика API для различных конечных точек, и мы используем quantilesTimingIf для расчета квантилей времени отклика для успешных запросов.

Функция quantilesTimingIf будет рассчитывать квартили только для успешных запросов (is_successful = 1). Возвращаемый массив содержит следующие квартили в порядке: