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quantilesTimingIf

Описание

Комбинатор If может применяться к функции quantilesTiming для расчета квантилей значений времени для строк, где условие истинно, с использованием агрегирующей функции quantilesTimingIf.

Пример использования

В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит время отклика API для различных конечных точек, и мы используем quantilesTimingIf для расчета квантилей времени отклика для успешных запросов.

Функция quantilesTimingIf будет рассчитывать квартили только для успешных запросов (is_successful = 1). Возвращаемый массив содержит следующие квартили в порядке:

  • 0 (минимум)
  • 0.25 (первый квартиль)
  • 0.5 (медиана)
  • 0.75 (третий квартиль)
  • 0.95 (95-й процентиль)
  • 0.99 (99-й процентиль)
  • 1.0 (максимум)

См. также