quantilesTimingIf
Описание
Комбинатор
If может применяться к функции
quantilesTiming для расчета квантилей значений времени для строк, где условие истинно, с использованием агрегирующей функции
quantilesTimingIf.
Пример использования
В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит время отклика API для различных конечных точек, и мы используем
quantilesTimingIf для расчета квантилей времени отклика для успешных запросов.
Функция
quantilesTimingIf будет рассчитывать квартили только для успешных запросов (is_successful = 1). Возвращаемый массив содержит следующие квартили в порядке:
- 0 (минимум)
- 0.25 (первый квартиль)
- 0.5 (медиана)
- 0.75 (третий квартиль)
- 0.95 (95-й процентиль)
- 0.99 (99-й процентиль)
- 1.0 (максимум)