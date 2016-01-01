quantilesTimingArrayIf
Description
Комбинатор
Array и
If
может быть применен к функции
quantilesTiming
для вычисления квантилей временных значений в массивах для строк, где условие истинно,
используя агрегатную функцию комбинатора
quantilesTimingArrayIf.
Example Usage
В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит время отклика API для различных конечных точек,
и мы будем использовать
quantilesTimingArrayIf для вычисления квантилей времени отклика для успешных запросов.
Функция
quantilesTimingArrayIf будет вычислять квантили только для конечных точек с коэффициентом успеха выше 95%.
Возвращаемый массив содержит следующие квантили в порядке:
- 0 (минимум)
- 0.25 (первый квартиль)
- 0.5 (медиана)
- 0.75 (третий квартиль)
- 0.95 (95-й процентиль)
- 0.99 (99-й процентиль)
- 1.0 (максимум)