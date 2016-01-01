quantilesTimingArrayIf

Комбинатор Array и If может быть применен к функции quantilesTiming для вычисления квантилей временных значений в массивах для строк, где условие истинно, используя агрегатную функцию комбинатора quantilesTimingArrayIf .

В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит время отклика API для различных конечных точек, и мы будем использовать quantilesTimingArrayIf для вычисления квантилей времени отклика для успешных запросов.

Функция quantilesTimingArrayIf будет вычислять квантили только для конечных точек с коэффициентом успеха выше 95%. Возвращаемый массив содержит следующие квантили в порядке: