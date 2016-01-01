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quantilesTimingArrayIf

Description

Комбинатор Array и If может быть применен к функции quantilesTiming для вычисления квантилей временных значений в массивах для строк, где условие истинно, используя агрегатную функцию комбинатора quantilesTimingArrayIf.

Example Usage

В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит время отклика API для различных конечных точек, и мы будем использовать quantilesTimingArrayIf для вычисления квантилей времени отклика для успешных запросов.

Функция quantilesTimingArrayIf будет вычислять квантили только для конечных точек с коэффициентом успеха выше 95%. Возвращаемый массив содержит следующие квантили в порядке:

  • 0 (минимум)
  • 0.25 (первый квартиль)
  • 0.5 (медиана)
  • 0.75 (третий квартиль)
  • 0.95 (95-й процентиль)
  • 0.99 (99-й процентиль)
  • 1.0 (максимум)

See also