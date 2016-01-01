minSimpleState
Description
Комбинатор
SimpleState может быть применен к функции
min для получения минимального значения среди всех входных значений. Он возвращает результат с типом
SimpleAggregateFunction.
Example Usage
Рассмотрим практический пример использования таблицы, которая отслеживает ежедневные показания температуры. Для каждого местоположения мы хотим поддерживать наиболее низкую зарегистрированную температуру. Использование типа
SimpleAggregateFunction с
min автоматически обновляет хранимое значение при обнаружении более низкой температуры.
Создайте исходную таблицу для сырых показаний температуры:
Создайте агрегатную таблицу, которая будет хранить минимальные температуры:
Создайте инкрементное материализованное представление, которое будет действовать как триггер вставки для добавленных данных и поддерживать минимальные и максимальные температуры для каждого местоположения.
Вставьте некоторые начальные показания температуры:
Эти показания автоматически обрабатываются материализованным представлением. Давайте проверим текущее состояние:
Вставьте еще данные:
Посмотрите обновленные экстремумы после новых данных:
Обратите внимание, что выше у нас есть два вставленных значения для каждого местоположения. Это происходит потому, что части еще не были объединены (и агрегированы с помощью
AggregatingMergeTree). Чтобы получить окончательный результат из частичных состояний, нам нужно добавить
GROUP BY:
Теперь мы получаем ожидаемый результат:
С
SimpleState вам не нужно использовать комбинатор
Merge для объединения частичных состояний агрегации.