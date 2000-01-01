minMap

Комбинатор Map может быть применён к функции min для вычисления минимального значения в Map по каждому ключу с использованием агрегатной функции minMap .

В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит коды статусов и их количество для разных временных интервалов, где каждая строка содержит Map кодов статусов и соответствующих им количеств. Мы будем использовать minMap , чтобы найти минимальное количество для каждого кода статуса в рамках каждого временного интервала.

Функция minMap найдёт минимальное количество для каждого кода статуса в рамках каждого временного интервала. Например: