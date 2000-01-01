minMap
Описание
Комбинатор
Map может быть применён к функции
min для вычисления минимального значения в Map по каждому ключу с использованием агрегатной функции
minMap.
Пример использования
В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит коды статусов и их количество для разных временных интервалов, где каждая строка содержит Map кодов статусов и соответствующих им количеств. Мы будем использовать
minMap, чтобы найти минимальное количество для каждого кода статуса в рамках каждого временного интервала.
Функция
minMap найдёт минимальное количество для каждого кода статуса в рамках каждого временного интервала. Например:
- В временном интервале '2000-01-01 00:00:00':
- Статус 'a': 15
- Статус 'b': 25
- Статус 'c': min(35, 45) = 35
- Статус 'd': 55
- Статус 'e': 65
- В временном интервале '2000-01-01 00:01:00':
- Статус 'd': 75
- Статус 'e': 85
- Статус 'f': min(95, 105) = 95
- Статус 'g': min(115, 125) = 115