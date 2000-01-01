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minMap

Описание

Комбинатор Map может быть применён к функции min для вычисления минимального значения в Map по каждому ключу с использованием агрегатной функции minMap.

Пример использования

В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит коды статусов и их количество для разных временных интервалов, где каждая строка содержит Map кодов статусов и соответствующих им количеств. Мы будем использовать minMap, чтобы найти минимальное количество для каждого кода статуса в рамках каждого временного интервала.

Функция minMap найдёт минимальное количество для каждого кода статуса в рамках каждого временного интервала. Например:

  • В временном интервале '2000-01-01 00:00:00':
    • Статус 'a': 15
    • Статус 'b': 25
    • Статус 'c': min(35, 45) = 35
    • Статус 'd': 55
    • Статус 'e': 65
  • В временном интервале '2000-01-01 00:01:00':
    • Статус 'd': 75
    • Статус 'e': 85
    • Статус 'f': min(95, 105) = 95
    • Статус 'g': min(115, 125) = 115

Смотрите также