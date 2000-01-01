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maxMap

Описание

Комбинатор Map может быть применен к функции max для вычисления максимального значения в Map по каждому ключу, используя агрегатную функцию maxMap.

Пример использования

В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит коды состояний и их количество для различных временных интервалов, где каждая строка содержит Map кодов состояний и соответствующих им количеств. Мы будем использовать maxMap, чтобы найти максимальное количество для каждого кода состояния в каждом временном интервале.

Функция maxMap найдет максимальное количество для каждого кода состояния в каждом временном интервале. Например:

  • В временном интервале '2000-01-01 00:00:00':
    • Код состояния 'a': 15
    • Код состояния 'b': 25
    • Код состояния 'c': max(35, 45) = 45
    • Код состояния 'd': 55
    • Код состояния 'e': 65
  • В временном интервале '2000-01-01 00:01:00':
    • Код состояния 'd': 75
    • Код состояния 'e': 85
    • Код состояния 'f': max(95, 105) = 105
    • Код состояния 'g': max(115, 125) = 125

См. также