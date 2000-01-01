maxMap

Комбинатор Map может быть применен к функции max для вычисления максимального значения в Map по каждому ключу, используя агрегатную функцию maxMap .

В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит коды состояний и их количество для различных временных интервалов, где каждая строка содержит Map кодов состояний и соответствующих им количеств. Мы будем использовать maxMap , чтобы найти максимальное количество для каждого кода состояния в каждом временном интервале.

Функция maxMap найдет максимальное количество для каждого кода состояния в каждом временном интервале. Например: