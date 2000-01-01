maxMap
Описание
Комбинатор
Map может быть применен к функции
max для вычисления максимального значения в Map по каждому ключу, используя агрегатную функцию
maxMap.
Пример использования
В этом примере мы создадим таблицу, которая хранит коды состояний и их количество для различных временных интервалов, где каждая строка содержит Map кодов состояний и соответствующих им количеств. Мы будем использовать
maxMap, чтобы найти максимальное количество для каждого кода состояния в каждом временном интервале.
Функция
maxMap найдет максимальное количество для каждого кода состояния в каждом временном интервале. Например:
- В временном интервале '2000-01-01 00:00:00':
- Код состояния 'a': 15
- Код состояния 'b': 25
- Код состояния 'c': max(35, 45) = 45
- Код состояния 'd': 55
- Код состояния 'e': 65
- В временном интервале '2000-01-01 00:01:00':
- Код состояния 'd': 75
- Код состояния 'e': 85
- Код состояния 'f': max(95, 105) = 105
- Код состояния 'g': max(115, 125) = 125